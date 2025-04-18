Море, пляж и поиск на 261 тысячу кликов: туристы штурмуют Google в поиске этого райского места

В марте 2025 года Google назвал Porto Seguro самым популярным направлением на северо-востоке Бразилии. Более 261 тысячи запросов вывели этот город на первое место в списке, обогнав таких фаворитов, как Porto de Galinhas и Maragogi.
Секрет в миксе пляжного отдыха и культурных впечатлений. Здесь можно:
А вечером город оживает: вечеринки, музыка, бары на пляже — ночная жизнь Porto Seguro привлекательна для туристов самых разных возрастов и интересов.
Интерес к регионам штата Bahia заметен и за пределами Porto Seguro. В марте в Google активно искали:
Каждое из этих мест по-своему уникально: от водопадов и треккингов до уютных деревушек и уединённых пляжей.
В начале 2025 года количество иностранных туристов, прибывших на северо-восток Бразилии, выросло на 65,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Увеличение спроса на авиабилеты и отели только подтверждает: регион переживает туристический ренессанс.
Нордесте уверенно держит лидерство среди роскошных направлений. В рейтинге Exame Casual 2024 сразу 18 отелей региона вошли в список 50 лучших по стране.
А по данным исследования "Курорты Бразилии 2023", 54% всех лучших курортов страны находятся именно здесь.
Google Trends является публичным web-приложением корпорации Google, основанным на поиске Google, которое показывает, как часто определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регионах мира и на различных языках.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.