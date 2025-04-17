Всё о новых пятизвёздочных курортах на Крите: чем удивят гостей

4:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крит переживает настоящее "нашествие" пятизвездочных отелей и международных гостиничных брендов: в регион активно поступают инвестиции, и остров стремительно превращается в один из самых притягательных туристических хабов Средиземноморья.

Фото: commons.wikimedia.org by Roma Neus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Крит, г.Рефимно Греция 2010 - panoramio (2)

IHG Hotels & Resorts, один из мировых лидеров в гостиничной индустрии, заключил соглашение о запуске сразу двух новых объектов на Крите. Для дебюта брендов Vignette Collection и Kimpton были выбраны отели группы Gelasakis.

Chania Hotel Crete, Vignette Collection (39 номеров) откроется в самом центре Ханьи — рядом с портом и местным рынком. Kimpton La Mer Crete (76 номеров) разместится на живописном побережье между Ханьей и Ретимноном.

JW Marriott дебютирует на Крите уже в июне 2025 года. Курорт JW Marriott Crete Resort & Spa появится в Марати (Ханья) и займет территорию более 100 акров. В составе — 160 номеров, сьютов и вилл, каждый с личным бассейном или джакузи. Проект реализуется компанией Vasilakis S. A., которая традиционно работает в сфере стройматериалов, но теперь выходит и в гостиничный бизнес. Управление курортом возьмёт на себя компания SWOT Hospitality.

Осенью 2025 года в Ханье откроется Hilton Garden Inn Chania City. Это первый совместный проект Hilton и Green Properties — Melakis S. A. на острове.

Параллельно с новыми стройками активно ведется и модернизация уже существующих объектов. Один из примеров — бывшие Kalithea Apartments в районе Панагия-Эллиника (Агиос-Николаос, Лассити), которые после реконструкции превратятся в пятизвездочный комплекс Chnaris Family (под брендом THE NOVERIAN), с увеличением вместимости с 72 до 120 мест. Общая площадь после расширения — 15 433,71 кв. м.

Группа Mitsis, недавно купившая два отеля Aldemar в Херсониссосе (Ираклион), готовится к масштабной реконструкции. Обновление будет проходить в два этапа.

Весной 2026 года на Крите откроется Ikos Kissamos — первый курорт бренда Ikos Resorts на острове. Комплекс разместится вдоль 600-метровой пляжной линии и будет включать 400 номеров, бунгало и вилл.

Компания PHĀEA, связанная с семьями Сбоку и Вассилакис, инвестирует в масштабный проект стоимостью 121 млн евро на юге Крита (район Скурос, Северный Ираклион). Запланированы:

1. Пятизвездочный отель на 140 номеров;

2. 30 меблированных апартаментов;

3. Зоны отдыха, бассейны, спа, оздоровительные и гастрономические пространства.

Кроме того, PHĀEA работает над реконструкцией двух 5-звёздочных отелей, включая Blue Palace, с целью интеграции их в люксовый курорт под брендом Rosewood Hotels & Resorts. Новый комплекс, Rosewood Blue Palace, будет рассчитан на 743 гостевых места, и войдёт в элитную международную сеть Rosewood, представленную в 19 странах.

Проект Cape Tholos от Metaxas Group нацелен на развитие премиального туризма в районе Кавуси (Иерапетра, Лассити). Он был включен в категорию стратегических инвестиций. Планируется строительство 220 ультра-люксовых гостиничных номеров и 102 туристических резиденций. Общая площадь застройки — 55 000 кв. м. Сроки реализации — 4-6 лет.

Наконец, в районе Элунды компания Mirum Group в партнерстве с брендом 1 Hotels реализует проект Elounda Hills. Роскошный курорт на 138 акров будет включать:

1. Отель на 129 номеров;

2. Яхтенную марину и клуб;

3. СПА-центр;

4. Спортивные и развлекательные объекты.

Открытие ожидается в 2028 году, передает ot.

Уточнения

Бу́нгало — одноэтажный дом для одной семьи, часто с плоской крышей и обширной верандой.



