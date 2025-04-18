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Место в Бразилии, где счастье подают с джемом и тишиной

2:18
Туризм

Что чаще всего ищут люди, уставшие от ритма мегаполиса? Место, где можно забыть о проблемах, расслабиться и восстановить силы — при этом не жертвуя качеством отдыха. Такой уголок действительно существует, и он называется Итатиба. Расположенный всего в 80 км от Сан-Паулу, этот город заслуженно носит титул "столицы покоя" и идеально подходит для перезагрузки тела, ума и души.

Итатиба, Бразилия
Фото: commons.wikimedia.org by joao batista Shimoto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Итатиба, Бразилия

Гостеприимство, которое ощущается с порога

Итатиба официально признана туристическим направлением правительством штата Сан-Паулу, а местные жители славятся своим радушием — оно буквально стало визитной карточкой этого города.

Окружённая холмами и живописными возвышенностями, Итатиба получила прозвище "Принцесса холмов". Здесь чистейший воздух, чарующие пейзажи и атмосфера умиротворения, от которой невозможно устоять.

Благодаря обширным сельским угодьям Итатиба стала центром плодородия. Особенно здесь преуспели в выращивании хурмы. Местные джемы, варенья, выпечка и хлеба — отдельная гордость региона. Все продукты — исключительно натуральные, с тем самым неповторимым вкусом деревни.

Итатиба сумела сохранить свои архитектурные богатства и художественное лицо. Великолепные парки, сады, уютные площади, знаменитая Базилика с высокой башней, ремесленные лавки, а также крупнейший частный зоопарк Бразилии — всё это делает город обязательным пунктом в маршруте тех, кто устал от безумного ритма большого города.

Добавьте сюда местные фестивали и традиционные праздники — и у вас получится идеальный план на выходные, чтобы вдохнуть полной грудью и просто отдохнуть.

Здесь вкусно, уютно и по-домашнему

Гастрономия в Итатибе — это история, достойная отдельного рассказа. Блюда с домашними специями, освежающие натуральные соки и десерты на основе свежих фруктов здесь не просто еда, а настоящее удовольствие.

Если соберётесь в Итатибу — не забудьте фотоаппарат. Снимков получится много, и каждый из них будет дышать покоем и красотой.

Уточнения

Сан-Па́улу (порт São Paulo) — самый населённый и развитый штат Бразилии, расположен на юго-востоке страны. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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