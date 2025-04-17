Пляжи, где загорать реально невозможно: топ-10 мест с максимальной плотностью отдыхающих

Если вы собираетесь провести отпуск у Средиземного моря, приготовьтесь к настоящей спецоперации по захвату свободного участка пляжа.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блондинка топлес, загорающая на пляже

Новое исследование показало: на некоторых пляжах так многолюдно, что солнечные ванны превращаются в коллективные объятия с незнакомцами.

К примеру, на пляже Кала Голоритце в Италии полотенце едва помещается: настолько плотно лежат отдыхающие. А в некоторых местах ситуация настолько напряженная, что местные жители уже выступают против наплыва туристов.

Бюджетный авиаперевозчик Wizz Air решил подойти к проблеме с научной точностью: специалисты проанализировали 50 самых популярных пляжей Европы и подсчитали, сколько пляжных полотенец может уместиться на каждом из них, сравнив это с числом ежедневных посетителей.

Результаты оказались удручающими: на некоторых пляжах даже половину стандартного полотенца разложить негде!

Самым перегруженным пляжем Европы стал Playa Sa Caleta на Ибице. Его небольшой размер и живописный вид привлекают толпы, и теперь местные всерьез обсуждают необходимость ограничений.

На втором и третьем местах — не менее знаменитые Кала Макарелла (Менорка) и Барселонета (Барселона). Зонтики касаются друг друга, полотенца — тоже, а приватность становится роскошью.

Интересный факт: 8 из 10 самых переполненных пляжей Европы находятся в Испании.

Если вы планируете отпуск на островах или в прибрежных городах, сделайте домашнюю работу: изучите загруженность пляжей, избегайте пиковых часов и выходите к морю как можно раньше. В идеале — до 9 утра. Иначе вам придется загорать в положении "стоя" или вплотную к соседу, передает intronews.

Топ-10 самых многолюдных пляжей Европы по версии Wizz Air (по числу людей на квадратный метр):

1. Плайя Са Калета, Ибица, Испания — 0,5;

2. Кала Макарелла, Менорка, Испания — 0,6;

3. Пляж Барселонета, Барселона, Испания — 0,7;

4. Меллиха Бэй, Мальта — 0,9;

5. Кала Голоритце, Сардиния, Италия — 1,2;

6. Исла-Канела, Коста-де-ла-Лус, Испания — 1,4;

7. Плайя-дель-Дуке, Тенерифе, Испания — 1,4;

8. Плайя-де-Маро, Нерха, Испания — 1,6;

9. Пуэрто-де-ла-Крус, Тенерифе, Испания — 1,7;

10. Пляж Сан-Себастья, Барселона, Испания — 1,9.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

