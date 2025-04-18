Всего два люксовых отеля и раскопанный центр: что ждёт Поморие летом

3:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 июня 2025 года все пляжи в Поморие будут полностью готовы к приёму туристов — это подтвердили концессионеры на встрече Консультативного совета по туризму при муниципалитете с представителями туристической отрасли. За день до этого в Рыбацкой гавани города состоится официальное открытие летнего сезона на болгарском Черноморье — как сообщил лично министр туризма Мирослав Боршош во время визита в Бургас на совещание с контролирующими органами.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Samardzhiev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Поморие - рыбацкий порт

Туристов становится больше, но не отовсюду

По данным анализа туристического сезона 2024 года, опубликованного на сайте общины, в Поморие за год побывали 122 675 человек из 101 страны. Две трети из них — болгары. Общий рост по сравнению с 2023 годом составил 4,1%. Однако в разрезе отдельных стран картина неоднозначна.

Наибольший рост показали туристы из Великобритании — на 49,48%, с 2 706 до 4 045 человек. Это, вероятно, связано с улучшением авиасообщения или успешной маркетинговой кампанией. В то же время по ряду традиционных рынков наблюдается спад. Туристы из Румынии сократились почти на 7%, а из Чехии — на 26,39%. В целом количество иностранцев из других стран снизилось на 4,62%.

Мэр: без синергии с бизнесом успеха не будет

Мэр Помория инж. Иван Алексиев подчеркнул, что в городе всего два пятизвёздочных отеля — и этого недостаточно для привлечения более состоятельных туристов. "Администрация открыта к диалогу, но без сотрудничества с бизнесом успеха не достичь", — заявил он. Алексиев также выразил беспокойство по поводу того, что захват общественных пространств негативно сказывается на интересе платежеспособных туристов.

Он напомнил, что в центральной части города до конца мая будут вестись дорожные работы. "К 15 июня всё будет готово — асфальт, разметка, освещение. Мы решили сдвинуть начало активного сезона, чтобы все было в порядке. Это решение принято при поддержке бизнеса", — добавил мэр.

Сезон короче обычного

Решение сократить активный туристический сезон с 15 июня по 15 сентября вызвало споры. Пока другие прибрежные общины борются за его продление, в Поморие его сокращают. Это породило вопросы: кому выгодно это решение — жителям или бизнесу? На вопрос газеты "Черноморски фар" о том, приведёт ли это к уменьшению доходов в бюджет, мэр ответил прямо: "Да".

Муниципалитет напомнил, что сегодня — последний день для подачи заявлений на парковочные места для местных жителей. Также сообщается, что система льготной парковки была отменена судом — решение оспаривается, и окончательная ясность по ситуации ожидается после Пасхи.

Драгомир Георгиев, заместитель директора аэропорта Бургаса, сообщил, что лето обещает быть активным, но уже с ноября 2025 начнётся капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы, объявленный ещё в декабре 2024 года. "Полосе почти 40 лет. С ноября по май мы уложим новое 15-сантиметровое покрытие — это необходимо для безопасности полётов", — объяснил он.

Уточнения

Помо́рие (болг. Поморие), Анхи́ал (болг. Анхиало, греч. Αγχίαλος) — город в Болгарии, в Бургасской области на берегу Чёрного моря. Население — около 14 тысяч человек.

