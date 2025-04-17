Российские туристы на майских праздниках будут в этих странах: топ-5 самых популярных направлений

В Ассоциации туроператоров России рассказали, куда заграницу чаще всего едут российские туристы. Пляжные направления оказались самыми популярными.
Топ-5 самых популярных стран для путешествия на майских праздниках:
Расширение полётных программ, укрепление курса рубля и длинные майские праздники повлияли в этом году на покупку туров, пишет "Чемпионат".
Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.