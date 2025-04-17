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Российские туристы на майских праздниках будут в этих странах: топ-5 самых популярных направлений

0:31
Туризм

В Ассоциации туроператоров России рассказали, куда заграницу чаще всего едут российские туристы. Пляжные направления оказались самыми популярными.

Остров Фукуок
Фото: commons.wikimedia.org by Quangpraha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Остров Фукуок

Топ-5 самых популярных стран для путешествия на майских праздниках:

  1. Турция.
  2. Египет.
  3. ОАЭ.
  4. Таиланд.
  5. Вьетнам.

Расширение полётных программ, укрепление курса рубля и длинные майские праздники повлияли в этом году на покупку туров, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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