Рай для интровертов: секретный уголок Европы, где вода чище, чем в бассейне

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Регион Бургундия — Франш-Конте в восточной Франции носит поэтичное прозвище "Изумрудная земля" — и не зря. Здесь спрятаны озёра, которые словно сошли с открыток: прозрачные воды, зелень по берегам и почти абсолютная тишина. Но это не просто красивые картинки — это шанс сбежать из суеты, вдохнуть полной грудью и ощутить природу без фильтров.

Фото: flickr.com by Alex Kulikov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ озеро в Бургунди

Клерво-ле-Лак: уединение среди зелёных холмов

Сердце региона — озеро Клерво-ле-Лак, идеальное для отдыха на воде. Здесь можно искупаться, отправиться в небольшое путешествие на байдарке или просто пройтись по живописным тропам, где каждый поворот открывает новый вид.

Пляжи оборудованы всем необходимым, а спокойные воды делают это место особенно удобным для семей с детьми.

Идеи для прогулок

Пешие маршруты вокруг озера подойдут и новичкам, и тем, кто в хорошем темпе проходит по 20 км в день. По пути — наблюдение за птицами, уединённые смотровые точки и удивительное чувство, что вы будто в другом времени.

Вуглан: семейный отдых на воде

Чуть южнее раскинулось озеро Вуглан — настоящее царство семейных выходных. Здесь безопасные пляжи с присмотром, пикниковые зоны, игровые площадки и масса активностей: от катания на вейкборде до парусного спорта. Для тех, кто всегда хотел попробовать водные лыжи, — самое время.

Куазле и Шален: озёра вне туристических радаров

Хотите тишины? Тогда — к озёрам Куазле и Шален. Первое — тихое, уютное, идеальное для рыбалки и медленных прогулок.

Второе — по-настоящему впечатляющее: обрамлённое скалами, оно будто создано для фотографов и любителей купания в дикой природе. Здесь можно почувствовать, как исчезает шум в голове.

Важно: как отдыхать и не навредить

Такие уголки — редкость. Поэтому особенно важно уважительно относиться к природе: не мусорить, не сходить с троп, не пугать животных. Всё просто — но именно это сохраняет "Изумрудную землю" живой и настоящей.

Уточнения

Вуглан (фр. lac de Vouglans) — водохранилище в департаменте Юра, в регионе Бургундия — Франш-Конте. Большая часть озера, от впадения реки Симант до плотины, включена в региональный природный парк От-Жюра.

