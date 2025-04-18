Летит ко дну: одно из самых известных аэропортов мира может исчезнуть под водой

2:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Международный аэропорт Кансай в Японии — не просто воздушные ворота региона, обслуживающие более 30 миллионов пассажиров в год. Это инженерное чудо, удостоенное множества международных наград и установившее ряд мировых рекордов, сегодня оказалось под угрозой — он буквально уходит под воду.

Фото: commons.wikimedia.org by x768, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Станция аэропорта Кансай

Архитектурный гигант в океане

Аэропорт Кансай расположен на двух искусственных островах в заливе Осака и с момента своего открытия в 1994 году считается мегапроектом с грандиозными амбициями. Его строительство обошлось в 20 миллиардов долларов, а к суше он соединён мостом длиной 3,75 километра.

Инженеры предусмотрели многое: здание спроектировано так, чтобы выдерживать землетрясения, а взлётно-посадочные полосы покрыты особой асфальтобетонной смесью, которая способна деформироваться, снижая риск трещин и разрушений.

Но даже это не спасает от новой, неожиданной угрозы.

Из-за своей массивной конструкции аэропорт сталкивается с постоянным проседанием. Вес гигантского сооружения давит на морское дно, и хотя инженеры ожидали определённое сжатие, реальные темпы оказались намного выше прогнозируемых.

Первоначально специалисты рассчитывали, что за 50 лет острова «просядут» на восемь метров. Однако этого уровня удалось достичь практически сразу после запуска аэропорта в эксплуатацию.

Меры приняты — но хватит ли их

Чтобы сдержать опускание, острова начали поднимать. После масштабного наводнения в 2018 году были также укреплены морская стена и дамба. Несмотря на это, по данным нескольких японских и международных СМИ, уже к 2056 году уровень проседания может достигнуть критической отметки — и весь аэропорт окажется под водой.

Тем не менее, Кансай продолжает удивлять. Терминал международного аэропорта растянулся на 1,7 километра, что делает его самым длинным в мире. А его система обработки багажа считается одной из лучших на планете — за всю историю здесь не потеряли ни одного чемодана.

Уточнения

Канса́й (яп. 関西地方 кансай тихо:, «регион на Запад от заставы») — регион западной Японии на острове Хонсю. Другое название — регион Ки́нки (яп. 近畿地方 Кинки тихо:, «пристоличный регион»). Центр региона — префектура Киото.

