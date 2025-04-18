Тихая столица ароматов: где рождаются духи для всего мира — и почему туда стоит поехать

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы думаете, что Лазурный берег — это только пляжи и толпы туристов, Грасс разрушит этот стереотип. Этот уютный город, спрятавшийся среди холмов Приморских Альп, словно хранит секрет настоящей Провансальской жизни — спокойной, ароматной и искренней.

Фото: commons.wikimedia.org by tiger rus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Прованс

Прогулка среди ароматов и истории

На высоте около 350 метров над уровнем моря Грасс открывает захватывающий вид на Канн и Леринские острова. Узкие улочки, пастельные ставни, старинные фонтаны и неспешная жизнь — всё здесь словно замерло в идеальном моменте прошлого.

Грасс по праву называют мировой столицей парфюмерии. Его слава началась в XVII веке с ароматизированных перчаток, а сегодня сюда приезжают за уникальными духами, которые создаются на основе жасмина, майской розы, туберозы и лаванды, выращиваемых на окрестных полях.

Погружение в магию ароматов

Местные парфюмерные дома — Fragonard, Molinard, Galimard — не просто магазины, а настоящие музеи. Участие в их ароматных мастер-классах — как путешествие в глубины собственного обоняния.

Здесь можно создать свой персональный аромат и понять, насколько сложна и тонка наука парфюмерии.

А в Международном музее парфюмерии — колбы, перегонные кубы и редкие эссенции, рассказывающие об истории ароматов от Древнего Египта до наших дней.

Прованс, который не позирует

Главная прелесть Грасса — его подлинность. Здесь нет суеты, зато есть душевная гастрономия и настоящие провансальские рынки.

Мед с лавандой, тапенады, козий сыр и фугассет с апельсиновыми нотками — простая и честная еда, которой хочется делиться.

Где начинается настоящее путешествие

Грасс — отличная база для тех, кто хочет увидеть Лазурный берег с другой стороны. За полчаса отсюда можно доехать до Канн или до средневековых деревушек вроде Гурдона или Туррет-сюр-Лу, где за каждым поворотом — вид, от которого перехватывает дыхание.

А если хочется уединения с природой — в шаговой доступности маршруты по плато Коссоль или вдоль канала Сиань, где легко забыть о времени.

Место, которое остаётся с тобой

Грасс — это не только парфюмерия. Это город, который оставляет после себя ощущение тихой радости. Той самой, которая приходит, когда находишь нечто настоящее в мире, полном шума.

Уточнения

Лазу́рный Бе́рег (фр. Côte d'Azur, окс. Còsta d'Azur) — юго-восточное Средиземноморское побережье Франции, протянувшееся от Марселя до границы с Италией. Другое название — Францу́зская Ривье́ра.

