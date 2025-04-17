Первый в мире винный город появится на юге России

На юге России откроется первый в мире винный город "Белый мыс". Его открытие должно было состояться в конце весны, но из-за санкций его перенесли.

Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain бутылка вина

Город вина откроется в конце этого года в Геленджике, рассказал руководитель проекта Дмитрий Левицкий. Там будут расположены энотека с огромной коллекцией российского вина, кафе-пекарни и другие объекты, пишет KP. RU.

"Мы строим "Белый мыс" в стиле биотек — без прямых углов, с органичными формами, как будто вода стекает с горы в море", — уточнил Дмитрий Левицкий.

Он добавил, что похожего проекта нет нигде в мире.

Уточнения

Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования «Город-курорт Геленджик».

