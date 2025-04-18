Бывшая скотобойня в Париже превратилась в нечто невероятное — и не только размерами

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Когда-то здесь стояли скотобойни, а сегодня — сцены для Дэвида Боуи и выставки под открытым небом. Парк Ла Виллет на севере Парижа пережил удивительное преображение — от промышленной зоны до самой крупной зелёной территории французской столицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Schulz, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ парк Ла Виллет

От бойни — к культурному центру

История парка начинается с упадка. В 1973 году Ла Виллет закрыли как индустриальную зону: скотобойни и рынки прекратили работу, и на этой территории хотели построить жильё.

Но тогда появилась идея вдохнуть в место новую жизнь. Общество по развитию рынка (SEMVI) решило: залы можно использовать иначе.

Вскоре бывшие ангары стали открыты для концертов — на сцене выступали The Rolling Stones и Дэвид Боуи. Публика полюбила это пространство, и Ла Виллет постепенно начал превращаться в живое культурное сердце города.

Как создавался парк

К 1975 году директор SEMVI Жан Сериньян предложил более масштабную идею: на месте старых построек разбить современный городской парк. Новая концепция объединила природу, искусство и индустриальное наследие.

Через год прошёл архитектурный конкурс, а в 1983 году проект доверили французскому архитектору Бернару Чуми.

Он предложил не перекрывать вид с севера на юг, а, наоборот, связать территорию с помощью системы линий и точек. В результате на месте выросли:

тематические сады;

игровые и прогулочные зоны;

галереи Урк и Ла Виллет;

фотовыставки;

бетонный скейтпарк.

Зелёная мощь Парижа

Сегодня Парк де ла Виллет занимает колоссальные 55 гектаров, из которых 33 — зелёные насаждения. В их числе:

8 гектаров газонов, открытых для посетителей;

3 гектара ухоженных садов.

Это делает Ла Виллет крупнейшей зелёной зоной Парижа. Для сравнения: парк больше, чем вся территория Ватикана (44 гектара), и превосходит по размеру даже Бют-Шомон и сад Тюильри.

Из мрачного прошлого вырос парк, который сегодня объединяет город, музыку, искусство и живую природу.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.



Ла Вилле́т (фр. La Villette) так же Гранд-аль (Ла-Виллет) (1867) — металлическая постройка, исторический памятник (1979); бывшая скотобойня, ныне место выставок и салонов.

