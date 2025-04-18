Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая любовь Азизы: как 61-летний бизнесмен покорил сердце звезды после скандала на НТВ
Что делать, если ты ненавидишь свою новую стрижку: 5 спасительных идей
Москва бьет 13-летний антирекорд: почему рынок новостроек внезапно замер
Как снизить давление без изнурительных тренировок: работают даже самые простые упражнения
Вода и белок: простые секреты стабилизации глюкозы
Что дешевле теплицы, но не хуже: три дачных лайфхака
Обслужился у друга — остался без страховки: как не попасть впросак
Как вырастить крыжовник размером со сливу — простой рецепт мощной подкормки
Кулич до Пасхи — грех или просто преждевременная радость

Бывшая скотобойня в Париже превратилась в нечто невероятное — и не только размерами

2:22
Туризм

Когда-то здесь стояли скотобойни, а сегодня — сцены для Дэвида Боуи и выставки под открытым небом. Парк Ла Виллет на севере Парижа пережил удивительное преображение — от промышленной зоны до самой крупной зелёной территории французской столицы.

парк Ла Виллет
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Schulz, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
парк Ла Виллет

От бойни — к культурному центру

История парка начинается с упадка. В 1973 году Ла Виллет закрыли как индустриальную зону: скотобойни и рынки прекратили работу, и на этой территории хотели построить жильё.

Но тогда появилась идея вдохнуть в место новую жизнь. Общество по развитию рынка (SEMVI) решило: залы можно использовать иначе.

Вскоре бывшие ангары стали открыты для концертов — на сцене выступали The Rolling Stones и Дэвид Боуи. Публика полюбила это пространство, и Ла Виллет постепенно начал превращаться в живое культурное сердце города.

Как создавался парк

К 1975 году директор SEMVI Жан Сериньян предложил более масштабную идею: на месте старых построек разбить современный городской парк. Новая концепция объединила природу, искусство и индустриальное наследие.

Через год прошёл архитектурный конкурс, а в 1983 году проект доверили французскому архитектору Бернару Чуми.

Он предложил не перекрывать вид с севера на юг, а, наоборот, связать территорию с помощью системы линий и точек. В результате на месте выросли:

  • тематические сады;
  • игровые и прогулочные зоны;
  • галереи Урк и Ла Виллет;
  • фотовыставки;
  • бетонный скейтпарк.

Зелёная мощь Парижа

Сегодня Парк де ла Виллет занимает колоссальные 55 гектаров, из которых 33 — зелёные насаждения. В их числе:

  • 8 гектаров газонов, открытых для посетителей;
  • 3 гектара ухоженных садов.

Это делает Ла Виллет крупнейшей зелёной зоной Парижа. Для сравнения: парк больше, чем вся территория Ватикана (44 гектара), и превосходит по размеру даже Бют-Шомон и сад Тюильри.

Из мрачного прошлого вырос парк, который сегодня объединяет город, музыку, искусство и живую природу.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.

Ла Вилле́т (фр. La Villette) так же Гранд-аль (Ла-Виллет) (1867) — металлическая постройка, исторический памятник (1979); бывшая скотобойня, ныне место выставок и салонов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Наука и техника
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни Аудио 
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю
Авто
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю Аудио 
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Сводка с фронта: Небензя заявил, что прекращение огня нереалистично, Горнальский монастырь зачищен Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Последние материалы
Новая любовь Азизы: как 61-летний бизнесмен покорил сердце звезды после скандала на НТВ
Сводка с фронта: Небензя заявил, что прекращение огня нереалистично, Горнальский монастырь зачищен
Что делать, если ты ненавидишь свою новую стрижку: 5 спасительных идей
Москва бьет 13-летний антирекорд: почему рынок новостроек внезапно замер
Как снизить давление без изнурительных тренировок: работают даже самые простые упражнения
Вода и белок: простые секреты стабилизации глюкозы
Что дешевле теплицы, но не хуже: три дачных лайфхака
Обслужился у друга — остался без страховки: как не попасть впросак
Бывшая скотобойня в Париже превратилась в нечто невероятное — и не только размерами
Как вырастить крыжовник размером со сливу — простой рецепт мощной подкормки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.