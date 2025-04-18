Бывшая скотобойня в Париже превратилась в нечто невероятное — и не только размерами

Когда-то здесь стояли скотобойни, а сегодня — сцены для Дэвида Боуи и выставки под открытым небом. Парк Ла Виллет на севере Парижа пережил удивительное преображение — от промышленной зоны до самой крупной зелёной территории французской столицы.
История парка начинается с упадка. В 1973 году Ла Виллет закрыли как индустриальную зону: скотобойни и рынки прекратили работу, и на этой территории хотели построить жильё.
Но тогда появилась идея вдохнуть в место новую жизнь. Общество по развитию рынка (SEMVI) решило: залы можно использовать иначе.
Вскоре бывшие ангары стали открыты для концертов — на сцене выступали The Rolling Stones и Дэвид Боуи. Публика полюбила это пространство, и Ла Виллет постепенно начал превращаться в живое культурное сердце города.
К 1975 году директор SEMVI Жан Сериньян предложил более масштабную идею: на месте старых построек разбить современный городской парк. Новая концепция объединила природу, искусство и индустриальное наследие.
Через год прошёл архитектурный конкурс, а в 1983 году проект доверили французскому архитектору Бернару Чуми.
Он предложил не перекрывать вид с севера на юг, а, наоборот, связать территорию с помощью системы линий и точек. В результате на месте выросли:
Сегодня Парк де ла Виллет занимает колоссальные 55 гектаров, из которых 33 — зелёные насаждения. В их числе:
Это делает Ла Виллет крупнейшей зелёной зоной Парижа. Для сравнения: парк больше, чем вся территория Ватикана (44 гектара), и превосходит по размеру даже Бют-Шомон и сад Тюильри.
Из мрачного прошлого вырос парк, который сегодня объединяет город, музыку, искусство и живую природу.
Пари́ж (фр. Paris) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.
Ла Вилле́т (фр. La Villette) так же Гранд-аль (Ла-Виллет) (1867) — металлическая постройка, исторический памятник (1979); бывшая скотобойня, ныне место выставок и салонов.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.