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Французский порт, который когда-то называли Чикаго Прованса

2:21
Туризм

Вар — край, где сочетаются дикая природа и изысканная роскошь. Здесь можно увидеть всё: от величественных вершин Сен-Бом до прозрачных вод полуострова Жьен, от звенящей тишины ущелья Вердон до шумных пляжей л'Альманарра.

порт Тулон
Фото: Wikimedia Commons by Jesús Alenda, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
порт Тулон

Между ними прячутся живописные деревни — Борм-ле-Мимоза, например, будто застывшая во времени, и, конечно, блестящий на солнце Сен-Тропе, олицетворение гламура.

Однако за пределами туристических маршрутов прячется другой, более суровый и малоизвестный Вар — с Тулоном в центре его истории.

Тулон: город, закалённый морем

Хотя Тулон часто упоминается мельком, он — третий по величине город Прованса, заслуживающий особого внимания.

Его облик во многом сформировала география: уникальная гавань сделала его крупнейшим военным портом Франции. Здесь базируется и флагман французского флота — авианосец "Шарль де Голль".

Наряду с ним в порту пришвартованы вертолетоносцы с внушительными именами: "Диксмуд", "Тоннер" и "Мистраль".

Но Тулон — не просто город у моря. Это морская префектура, отвечающая за всё побережье от Испании до Италии, и её значение выходит далеко за границы региона Вар.

Между Чикаго и Средиземным морем

Военное значение Тулона оставило след не только в порту, но и в городской ткани. Особенно это заметно в квартале между Арсеналом, собором Нотр-Дам-де-ла-Сед и Оперным театром.

Сегодня здесь прогуливаются туристы и местные жители, но в 1950-х эту часть города сравнивали с Чикаго. И сравнение это не звучало как комплимент: район был известен своей мрачной репутацией, криминалом и социальным напряжением.

Круизный центр и ворота в прошлое

Сегодня же Тулон активно развивается. Через его порт проходят тысячи туристов, прибывающих на круизных лайнерах и паромах.

Но за современной витриной всё ещё угадываются страницы не самой радужной истории. И именно это сочетание делает город по-настоящему живым и настоящим — с множеством слоёв, каждый из которых стоит раскрыть.

Уточнения

Туло́н (фр. Toulon) — город и коммуна на Лазурном берегу Средиземного моря, у подножья горы Фарон, коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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