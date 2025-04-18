От винных туров до пеших маршрутов: место в Греции которое хочется посещать снова и снова

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Знаете то самое место, в которое возвращаешься даже мыслями снова и снова? Где природа будто застыла в своей первозданной красоте, а каждая деревня — как из старой открытки?

Фото: commons.wikimedia.org by JarnaQuais, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ горные деревни Греции

Это Флорина и её окрестности. Приморье, как называют этот регион, — не просто направление на карте, а целая эмоция. Оно будоражит, влюбляет и зовёт обратно.

Почему стоит ехать?

Здесь всё рядом: деревни на расстоянии лёгкой прогулки, красоты — на каждом шагу. Хотите уединения? Приморье прекрасно и для того, чтобы просто остаться в одном месте, выключить телефон и раствориться в покое.

Хотите движения? Пешие маршруты, гастрономия, наблюдение за птицами, винные туры — всё есть.

Сюда приезжают в поисках вдохновения

Самые чарующие деревни региона:

Нимфей

1350 метров над уровнем моря и атмосфера, словно из сказки. Каменные дома, улочки с булыжником и величественные особняки прошлых веков.

А ещё - Центр защиты бурого медведя и волка Arcturos, который делает деревню точкой притяжения не только для туристов, но и для защитников природы.

Агилос Эпиавос

Вид на озёра Преспы, деревянные балконы, старинная церковь XI века и… полная тишина. Здесь особенно хорошо идти пешком и ловить редкие кадры — и птиц, и эмоций.

Аминдео

Место, где выращивают известный сорт винограда Ксиномавро, и где каждый винный тур — как маленький праздник. Озёра, горы, винодельни — и никакой суеты.

Рыбаки

Единственная деревня на берегу Большого Преспа. Когда-то здесь бурлила жизнь, теперь — тишина, гостеприимство и местное греческие блюда, которого больше нигде не найдёте.

Санта-Ахиллес

Остров с 21 жителем и пешеходным мостом длиной 650 метров. Здесь можно буквально идти по воде и забыть обо всём.

Писодери

Зимой — снежная сказка с лыжами и вином у камина. Летом — идеальное место для неспешных прогулок. Деревня на высоте 1420 метров будто застыла во времени.

Шея и Но

Шея — это фасоль, цапли и ручей, полный жизни. Но — это раки, древние фрески и июльские праздники, которые с теплом вспоминают весь год.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.

