От винных туров до пеших маршрутов: место в Греции которое хочется посещать снова и снова

Знаете то самое место, в которое возвращаешься даже мыслями снова и снова? Где природа будто застыла в своей первозданной красоте, а каждая деревня — как из старой открытки?
Это Флорина и её окрестности. Приморье, как называют этот регион, — не просто направление на карте, а целая эмоция. Оно будоражит, влюбляет и зовёт обратно.
Здесь всё рядом: деревни на расстоянии лёгкой прогулки, красоты — на каждом шагу. Хотите уединения? Приморье прекрасно и для того, чтобы просто остаться в одном месте, выключить телефон и раствориться в покое.
Хотите движения? Пешие маршруты, гастрономия, наблюдение за птицами, винные туры — всё есть.
Самые чарующие деревни региона:
1350 метров над уровнем моря и атмосфера, словно из сказки. Каменные дома, улочки с булыжником и величественные особняки прошлых веков.
А ещё - Центр защиты бурого медведя и волка Arcturos, который делает деревню точкой притяжения не только для туристов, но и для защитников природы.
Вид на озёра Преспы, деревянные балконы, старинная церковь XI века и… полная тишина. Здесь особенно хорошо идти пешком и ловить редкие кадры — и птиц, и эмоций.
Место, где выращивают известный сорт винограда Ксиномавро, и где каждый винный тур — как маленький праздник. Озёра, горы, винодельни — и никакой суеты.
Единственная деревня на берегу Большого Преспа. Когда-то здесь бурлила жизнь, теперь — тишина, гостеприимство и местное греческие блюда, которого больше нигде не найдёте.
Остров с 21 жителем и пешеходным мостом длиной 650 метров. Здесь можно буквально идти по воде и забыть обо всём.
Зимой — снежная сказка с лыжами и вином у камина. Летом — идеальное место для неспешных прогулок. Деревня на высоте 1420 метров будто застыла во времени.
Шея — это фасоль, цапли и ручей, полный жизни. Но — это раки, древние фрески и июльские праздники, которые с теплом вспоминают весь год.
Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.