Этот аэропорт не в мегаполисе, но получает международные звёзды — и это только начало

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что общего у международного аэропорта Норфолка с крупнейшими воздушными гаванями мира? Несмотря на скромные размеры, он оказался в элите — среди лучших внутренних аэропортов по версии Skytrax. И это не случайность: уже третий год подряд аэропорт получает 4-звёздочный рейтинг по международным стандартам.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Аэропорт Норфолк

За что Норфолк удостоился такого признания?

Skytrax — лондонская компания, которая считается авторитетом в мире авиации, проводит тщательную проверку более 575 аэропортов мира.

Оцениваются не только очевидные вещи вроде чистоты и навигации, но и такие нюансы, как удобство Wi-Fi, комфорт отдыха и наличие семейных зон.

Норфолкский аэропорт получил 4 звезды как региональный аэропорт — такую оценку в США имеют лишь шесть аэропортов.

Он также стал единственным американским аэропортом, вошедшим в мировую десятку лучших среди тех, кто обслуживает менее 5 миллионов пассажиров в год (в 2024 году здесь прошли 4,8 миллиона человек).

В чём его сильные стороны?

Отчёт Skytrax выделил ряд параметров, в которых Norfolk International Airport добился 5-звёздочного уровня:

минимальное время ожидания;

отличные языковые навыки персонала;

удобство вывесок;

чистота и доступность туалетов.

"Мы были чрезвычайно рады получить сертифицированный рейтинг 4 звезды третий год подряд. Это подтверждает то, что мы и так знали как наши сильные стороны, но также даёт нам ориентиры для улучшения работы от признанной на международном уровне третьей стороны", — отметил президент и CEO администрации аэропорта, Марк Перриман.

При этом есть и направления для роста. Более низкие оценки были получены за такие категории, как: указатели у входа в зону досмотра, багажные тележки, детская игровая зона, автоматы с едой, общественный транспорт и даже Wi-Fi.

А что дальше?

Сейчас аэропорт переживает масштабное обновление — капитальный ремонт на сумму почти в миллиард долларов. В планах — расширение числа рейсов, включая международные направления. Всё это может приблизить аэропорт к заветным 5 звёздам.

К слову, по популярности внутренних маршрутов лидирует Орландо — именно туда чаще всего летают пассажиры ORF.

Уточнения

Содру́жество Вирги́нии (англ. Commonwealth of Virginia) — штат на востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов, расположен между Атлантическим побережьем и Аппалачами. Столица — Ричмонд, крупнейший город — Норфолк.



Skytrax — влиятельная британская частная консалтинговая компания, специализирующаяся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами. Основана в 1989 году.

