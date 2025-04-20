Что делать, если ваш отпуск превратился в кошмар: права туристов, о которых вы не знали

У туристов, выезжающих за рубеж, могут возникнуть различного рода сложности. Представители ассоциации "Турпомощь" отметили, что туристы имеют право требовать компенсацию за невыполнение условий, прописанных в договоре.
"При покупке тура через туроператора — именно он отвечает за соответствие услуг, даже если проблемы возникли по вине отеля, туроператор обязан либо исправить ситуацию (например, переселить туристов), либо компенсировать убытки. При самостоятельном же бронировании — претензии предъявляются непосредственно отелю", — рассказали в ассоциации.
Если за время поездки ситуация не была исправлена, то турист по возвращении может подать жалобу в письменном виде и требовать компенсацию, но для получения компенсации необходимы доказательства. Ассоциация "Турпомощь" настоятельно рекомендует туристам фиксировать все нарушения и несоответствия договору. Защитить права туристов помогает туристическое страхование. Если турист оформил страховку, то он может получить дополнительную компенсацию от страховой компании.
Об этом сообщает RT.
Страхова́ние — отношения между страхователем и страховщиком по защите имущественных интересов физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении определённых событий (страховых случаев) за счёт денежных фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии).
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