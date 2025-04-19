Дубай лидирует в мировом рейтинге аэропортов, но неожиданный соперник обошёл его по пассажиропотоку

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В 2024 году Дубай стал самым загруженным аэропортом в мире по объёму международных пассажирских перевозок, но с учётом внутренних пассажирских перевозок лидировала Атланта с более чем 100 миллионами пассажиров. По объему грузовых перевозок Гонконг лидирует в рейтинге, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Simisa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Самолёт

В 2024 году мировые пассажирские авиаперевозки достигли доковидного уровня: в прошлом году перевезено в общей сложности 9,5 миллиарда пассажиров, что на 3,8 процента выше, чем в 2019 году. По сравнению с прошлым годом во всех регионах наблюдался значительный рост продаж.

Среди аэропортов аэропорт Дубая сохранил первое место по объёму международных пассажирских перевозок. Крупный международный хаб, который является домом для крупных авиакомпаний, таких как Emirates Airlines, в прошлом году обслужил более 92 миллионов международных пассажиров. Лондонский аэропорт Хитроу, который является самым загруженным аэропортом в Европе, оказался на втором месте, а Инчхон в Сеуле занял третье место по международному трафику в 2024 году.

Если учесть внутренние пассажирские перевозки, то несколько американских городов входят в топ-10, а по общему трафику Атланта — главный аэропорт Delta Air Lines — стала крупнейшим аэропортом в мире с более чем 108 миллионами пассажиров. Крупнейшие аэропорты Китая, Индии и Японии также входят в десятку самых загруженных аэропортов с точки зрения общего пассажиропотока.

С точки зрения грузопотока аэропорт Гонконга входит в число ведущих аэропортов мира с его недавно открытой новой взлётно-посадочной полосой. Шанхай занимает второе место, а Мемфис в США находится на третьем месте по грузопотоку в 2024 году.

Международный совет аэропортов ожидает 9,9 млрд пассажиров в этом году, но предупреждает о замедлении на фоне экономической неопределённости, геополитических рисков и нехватки пропускной способности авиакомпаний.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — «воздух» и лат. portus — «гавань, место посадки, пристань») — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.

