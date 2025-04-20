Секрет успеха Emerald Cruises: как новые суда поднимут роскошь на новый уровень

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одна из самых известных круизных компаний класса люкс Emerald Cruises значительно обновляет свой флот: Emerald Kaia и Emerald Astra появятся уже в следующем году (обе обещают в апреле), а в 2027 году поставят две новые суперяхты и новое европейское речное судно — последнее станет, пожалуй, самым особенным судном, когда-либо плававшим по Сене. Это выведет компанию на новый уровень развития в сфере путешествий класса люкс.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan T., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яхта

Новые суперяхты Emerald Raiya и Emerald Xara будут иметь тот же элегантный язык дизайна и высокое качество обслуживания гостей, что и их родственные суда, и будут модернизироваться непосредственно на основе отзывов гостей. К услугам путешественников просторные люксы, большая палуба Sky Deck, панорамный вид и подтягивающаяся платформа, чтобы пассажирам было максимально легко купаться в море.

Отличительными особенностями яхт являются открытый фитнес-зал, спа-салон Elements, рестораны и шведские столы, где подают блюда региональной кухни, а также коллекция водных игр, таких как паддлборд и морские бобы, которые вместе предлагают привлекательное сочетание приключений и отдыха, типичное для бренда.

Каждая яхта может вместить до 128 гостей и предоставляет полностью оборудованные люксы. Как и Emerald Kaia, оба новых корабля предложат жизнь на свежем воздухе и множество доступных спа-услуг.

Уточнения

Я́хта (от нидерл. jacht) — в современном понимании — любое пассажирское судно, предназначенное для спортивных или туристических целей и отдыха.

