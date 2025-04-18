Секреты отдыха, о которых молчат: почему эти европейские города потеряли своё очарование

Улыбающиеся туристы, красивые и знаменитые здания, пляжи, произведения искусства. Кто не хочет идеального отдыха? Однако маркетинговые ролики и реальность часто очень далеки друг от друга. Мы скажем вам прямо сейчас, эти популярные европейские места отдыха могут быть не лучшим выбором для тех, кто хочет спокойствия.
Во Франции, Испании, Италии и Греции есть локации, которые превратились из скрытых жемчужин в объёмную банку туризма, причём не в положительном смысле этого слова.
Во Франции можно было бы даже упомянуть Париж, но на вершине списка находится Сен-Тропе, население которого летом увеличивается в двадцать раз. Крошечное поселение летом буквально наводнено туристами. На узких улочках многолюдно, цены высокие, а атмосфера совсем не похожа на романтическое кино 60-х годов.
В Испании Севилья потеряла большую часть своего былого очарования, центральные районы андалузской жемчужины теперь в основном заняты жильём, шум и суета огромны и не прекращаются. Неслучайно в прошлом году количество квартир на Airbnb было существенно ограничено.
Также можно было бы сказать о недостатках туризма в Венеции, и хотя с въезжающих в город взимается плата в течение многих лет, это не сдерживает людей. В Греции негативным примером стал Миконос, где заработанные с помощью массового туризма деньги идут на незаконное строительство.
На Санторини тоже ситуация не намного лучше, и местные жители обходят остров стороной, говоря о завышенных ценах.
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.