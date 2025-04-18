Секреты отдыха, о которых молчат: почему эти европейские города потеряли своё очарование

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Улыбающиеся туристы, красивые и знаменитые здания, пляжи, произведения искусства. Кто не хочет идеального отдыха? Однако маркетинговые ролики и реальность часто очень далеки друг от друга. Мы скажем вам прямо сейчас, эти популярные европейские места отдыха могут быть не лучшим выбором для тех, кто хочет спокойствия.

Фото: commons.wikimedia.org by Starus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сен-Тропе

Во Франции, Испании, Италии и Греции есть локации, которые превратились из скрытых жемчужин в объёмную банку туризма, причём не в положительном смысле этого слова.

Во Франции можно было бы даже упомянуть Париж, но на вершине списка находится Сен-Тропе, население которого летом увеличивается в двадцать раз. Крошечное поселение летом буквально наводнено туристами. На узких улочках многолюдно, цены высокие, а атмосфера совсем не похожа на романтическое кино 60-х годов.

В Испании Севилья потеряла большую часть своего былого очарования, центральные районы андалузской жемчужины теперь в основном заняты жильём, шум и суета огромны и не прекращаются. Неслучайно в прошлом году количество квартир на Airbnb было существенно ограничено.

Также можно было бы сказать о недостатках туризма в Венеции, и хотя с въезжающих в город взимается плата в течение многих лет, это не сдерживает людей. В Греции негативным примером стал Миконос, где заработанные с помощью массового туризма деньги идут на незаконное строительство.

На Санторини тоже ситуация не намного лучше, и местные жители обходят остров стороной, говоря о завышенных ценах.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

