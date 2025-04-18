Сакура, чайная церемония и джайнский учитель: как сад Музея азиатских искусств в Будапеште объединяет Китай, Индию и Японию

5:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сад Музея азиатских искусств имени Ференца Хоппа в Будапеште небольшой, но он приглашает вас в огромное путешествие. Что из себя представляет настоящая сакура? Почему типичный китайский главный лев похож на собаку-пинчера? Какое дерево пережило эпоху динозавров и атомную бомбу Хиросимы? Обновлённый японский сад Музея азиатских искусств имени Ференца Хоппа можно посетить только на прогулках с гидом до 1 мая, после чего посетить можно совершенно бесплатно в любое время в часы работы. Отныне вы сможете познакомиться не только с флорой Азии, но и с тем, как растения способствовали созданию волшебной дальневосточной культуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Abdeaitali, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Японский сад в Будапеште

Переступив порог Музея азиатского искусства имени Ференца Хоппа, можно почувствовать себя так, будто вы проехали тысячи километров за одну минуту. Пагода, лунные ворота и множество экзотических растений приветствуют вас. Хотя площадь не очень большая, уединённые романтичные уголки и извилистые дорожки создают ощущение прогулки в большом парке.

Чайный сад, который является одновременно китайским и индийским

У этого сада свои правила. Благодаря своему дизайну, статуям и постройкам он заставляет погрузиться в момент и замедлиться, формирует переход от повседневности, чтобы можно было морально подготовиться к церемонии чаепития. Среди японских элементов тон задают два красивых старинных объекта в палисаднике, каменный фонарь Касуга и гранитная пагода. Типичным элементом является Цукубай. Каменный цилиндр традиционно расположен у входа в японские чайные павильоны и служит для подготовки к церемонии путём омовения рук и рта.

Чайные сады обычно состоят из двух частей, разделённых бамбуковыми воротами. В саду Хопп мы можем найти китайские лунные ворота. Черепицу и украшения для них Ференц Хопп заказал прямо из Китая. Такие ворота имеют особый символизм, так как форма полной луны олицетворяет выдающуюся эстетическую красоту в культуре, поэтому деталь ландшафта, обрамлённая этой красивой формой, имеет особое значение. И тот факт, что у этих ворот никогда не было двери, символизирует приглашение и гостеприимство.

Через ворота мы можем увидеть одну из самых красивых статуй сада. Это джайнский учитель, фигура которого приветствует посетителя в небольшом святилище. Раньше на месте нынешней сцены, то есть в глубине сада, располагался чайный павильон, приглашающий посетителей погрузиться в тишину и созерцание, но в целях сохранения его разместили в крытом месте, и теперь его можно увидеть в чайной комнате музея.

В саду воскрешается не только Япония, но и культура Китая и Индии. Индийский слон, статуя Ганди и китайская черепаха, изображающая благословение, усиливают ощущение смешения культур, а чудесные растения продолжают рассказывать эту историю. Сад всегда прекрасен, но, пожалуй, весной и осенью он наиболее великолепен. Осенью желтеющие листья, а теперь и свежая апрельская зелень и цветы создают неземной эффект, но все растения могут зимовать на улице, поэтому на них стоит смотреть даже под снегом.

Одной из самых больших дендрологических ценностей сада является примерно 150-летний папоротник (Ginkgo biloba), в тени которого мог отдыхать даже Ференц Хопп. Кстати, возраст этого вида растения может составлять несколько тысяч лет, так что этот экземпляр нельзя назвать даже подростком, да и две мировые войны его не разрушили, так как чрезвычайно стойкий вид дерева был подготовлен к выживанию за миллионы лет катаклизмов. Папоротниковое дерево пережило эпоху динозавров, а в Хиросиме, вокруг эпицентра взрыва атомной бомбы, почти не осталось живности, кроме 170 папоротников. Хотя деревья, казалось, сгорели дотла, вскоре они снова начали прорастать.

Весной обязательно стоит полюбоваться сакурой. В палисаднике нас встречает Канзан, пенистые розовые лепестки которой японцы иногда находят слишком показными. По их словам, она изображает пробуждение и красоту с такой силой, что это почти эротично, именно поэтому раньше её неохотно сажали. Этот сорт консервируют, а зимой употребляют как чай, наблюдая, как лепестки раскрываются в горячей воде, неся обещание весны.

С помощью табличек, размещённых в саду, мы можем не только познакомиться с растениями с ботанической точки зрения, но и культура Азии предстаёт в совершенно ином свете. Оказывается, самыми древними культурными растениями в мире являются замечательные пионы, дерево идол, а также мы можем встретить сорт чая, который прекрасно переносит европейский климат. Мы также узнаём, что типичные китайские главные львы ("львы Будды") напоминают собаку-пинчера, потому что лев никогда не был родным для Китая, первые виды этих животных прибыли в страну в качестве дипломатических подарков в 1 веке, поэтому их изображения не были основаны на реальных львах.

Сад можно посетить в часы работы музея, но он будет закрыт до 1 мая из-за строительства выставки. Однако, чтобы зрители не чувствовали себя обделёнными прекрасным видом цветов, вы можете принять участие в прогулках с гидом. Стоит выбрать именно этот вариант, потому что так вы узнаете много интересного об азиатской культуре.

Уточнения

Будапе́шт (венг. Budapest [ˈbudɒpɛʃt]) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная.

