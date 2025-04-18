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Секрет Фонтане Бьянке: вот почему этот пляж называют сицилийским Карибским морем

3:08
Туризм

Кристально чистые воды Фонтане Бьянке характерного бирюзового цвета представляют собой одно из природных чудес Сицилии. Расположенный вдоль восточного побережья в нескольких километрах от Сиракуз и Ното, этот пляж с видом на Ионическое море является одним из самых популярных мест для туристов и местных жителей. Его красота подчёркивается мягким белым песком, который покрывает морское дно, создавая необычайный контраст с чистым морем.

Пляж Фонтане Бьянко
Фото: flickr.com by that'Sicilia!, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пляж Фонтане Бьянко

Фонтане Бьянке — это небольшой естественный залив, который выглядит почти как уголок сицилийского Карибского моря. Пляж обнимают два скальных образования, одно на севере, другое на юге, которые ограничивают бухту и защищают её от ветра, создавая атмосферу уединения и спокойствия. Этот участок береговой линии считается настоящей гаванью спокойствия, где время как будто замедляется и красота природы берёт верх.

Название Фонтане Бьянке происходит от наличия пресноводных источников, которые когда-то били вдоль побережья. Говорят, что вдоль северного побережья были природные фонтаны, которые разбрызгивали белую воду, — явление, связанное с многочисленными подземными источниками. В своё время здесь также была небольшая природная пещера — скальная арка, которая, к сожалению, обрушилась из-за эрозии, но которую когда-то пересекли лодки. Эти исторические детали делают пляж ещё более интересным.

Несмотря на свои небольшие размеры (менее двух километров), Фонтане Бьянке является популярным местом для семейного отдыха. Пляж предлагает как бесплатные участки, так и специально оборудованные для купания зоны, где туристы могут насладиться современными удобствами, такими как шезлонги, зонтики и водные велосипеды. Кроме того, вы можете заняться водными видами спорта или просто расслабиться, потягивая напиток в баре.

Те, кто посещают Фонтане Бьянке, имеют возможность исследовать не только море, но и природные и исторические красоты в окрестностях. В нескольких километрах от отеля находится природный заповедник Кавагранде-дель-Кассибиле, один из самых красивых сицилийских природных оазисов, а также исторические города Сиракузы, Ното и Авола. Эти места, до которых легко добраться на автомобиле или общественном транспорте, предлагают идеальное сочетание культуры, археологии и природы.

Лучшее время для посещения Фонтане Бьянке — с мая по июнь или с сентября по октябрь. В эти месяцы на пляже меньше людей, что позволяет в полной мере насладиться его прозрачными водами и окружающим пейзажем. В пиковые сезонные месяцы, такие как июль и август, на пляже может быть очень многолюдно, а вода может быть более бурной. Кроме того, наличие посидонии на пляже, к сожалению, может потребовать очистки со стороны местных властей.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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