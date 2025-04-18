Средневековое очарование Виньянелло: почему эта деревня стала фаворитом конкурса 2025 года?

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Виньянелло — это небольшая и очаровательная деревня в Тушии, которая в последнее время завоевала сердца многих туристов и стала участником в национальном конкурсе Il Borgo dei Borghi 2024/2025.

Фото: commons.wikimedia.org by Mtl1969, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деревня Виньянелло

Цель состоит в том, чтобы выбрать самую красивую деревню в Италии, рассматривая исторические места всех уголков страны. Благодаря своему культурному наследию, традициям и захватывающим дух пейзажам Виньянелло была выбрана в качестве деревни 2025 года среди деревень Лацио.

Красота, очарование, внушительность, средневековые виды и исторические свидетельства — вот чем Виньянелло отличается от других деревень Лацио. Обязательно стоит посетить замок Русполи, дворянскую резиденцию, которая возвышается над городом. Затем идёт главная площадь — бьющееся сердце города, где собирается большинство горожан, чтобы встретиться. История, традиции и культура не испытывают недостатка в этом волшебном месте, где средневековая архитектура обнаруживает признаки своего исторического происхождения.

Деревня Виньянелло была представлена в программе Rai в воскресенье, 16 марта 2025 года, и проголосовать за неё можно было до 6 апреля 2025 года. Эта процедура проходила через Raiplay или на официальном сайте программы.

Конкурс официально завершится 20 апреля 2025 года, когда финальный вечер будет транслироваться на телеканале Raitre.

Несмотря на небольшие размеры Виньянелло, деревне есть о чём рассказать. Стоит посетить замок Русполи, замковые сады, насладиться приятной прогулкой по улицам деревни, полюбоваться ратушей, главной площадью, церковью Сан-Джованни-Баттиста и, конечно, восхитительными и утопающими в зелени пейзажами.

Уточнения

Виньянелло (итал. Vignanello) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Витербо.

