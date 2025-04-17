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Неисправность на борту: масштабный ремонт Boeing 737 после странного инцидента в небе

2:01
Туризм

Случай, в который сложно поверить: пассажир оказался заперт в туалете самолёта прямо во время рейса — и это стало поводом для масштабной проверки тысяч авиалайнеров Boeing 737.

Ryanair Boeing 737
Фото: Wikimedia Commons by Adrian Pingstone is licensed under Public domain
Ryanair Boeing 737

Федеральное авиационное управление США (FAA) выступило с предложением заменить дверные замки на более чем 2600 самолетах.

Речь идёт о моделях Boeing 737-700, 737-800, 737-900, 737-900ER, а также новых 737 Max 8 и Max 9.

Причина — инцидент, когда неисправный замок не позволил пассажиру покинуть туалет, а стюардессы также не смогли открыть дверь.

В результате экипажу пришлось выполнить внеплановую посадку. В FAA отметили, что в экстренной ситуации, такой как сильная турбулентность или медицинский случай, подобная неисправность может привести к серьёзным последствиям:

"Если пассажир окажется зажатым в ванной, он может получить травму, и даже выжившие могут оказаться в опасности", — говорит Агентство в заявлении.

Агентство выявило четыре компонента замков, которые требуют замены.

Предварительные подсчёты показывают, что общее обновление может обойтись авиакомпаниям примерно в 3,4 миллиона долларов, а на замену одного замка уйдёт до 481 доллара. При этом часть расходов может покрываться гарантийными обязательствами производителя.

FAA дало затронутым сторонам срок до 27 мая для ответа на своё предложение.

На сайте Boeing указано, что только американским заказчикам было поставлено более 3400 самолётов этих моделей, и до трёх четвертей из них могут быть подвержены этой проблеме.

Пока что представитель компании не прокомментировал ситуацию.

Уточнения

The Boeing Company ("Бо́инг") — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники. С середины 2022 года штаб-квартира находится в Арлингтоне (штат Виргиния).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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