Один из лучших пляжей Англии оказался совсем не там, где вы думаете

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Весенние каникулы — идеальное время, чтобы открыть для себя малоизвестные уголки британского побережья. Один из таких — уютный прибрежный курорт Литэм-Сент-Эннс, который предлагает всё, что нужно для спокойного семейного отдыха.

Фото: commons.wikimedia.org by Jordan Condon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пляж

Спокойствие вместо аттракционов

Если шумный Блэкпул вам не по душе, отправляйтесь в Литэм-Сент-Эннс. Этот курорт состоит сразу из двух городков — Литэма и Сент-Эннса — и отличается умиротворённой атмосферой.

Вместо американских горок и многолюдных променадов вас ждут викторианский пирс, широкие пляжи и пастельные пляжные домики.

Лучшие пляжи страны

Сент-Энн прославился на всю страну — его пляж был признан одним из лучших в Англии и удостоен награды Seaside Award от организации Keep Britain Tidy.

Во время отлива здесь открываются настоящие песчаные просторы — идеальные для пикников, прогулок и детских игр.

Чем заняться у моря

На побережье вы найдёте:

Викторианский пирс длиной 180 метров, построенный в 1885 году. Здесь можно не только прогуляться с видом на море, но и заглянуть в кафе или аркаду.

Пляжные домики с электричеством и мини-кухней. Идеальны для компаний до 6 человек, стоимость аренды — от 135 фунтов за день.

Детский аквапарк Splash, работающий с апреля по сентябрь. Билеты стоят всего 2 фунта, а зона подходит для детей от 3 до 12 лет.

Где попробовать настоящую рыбу с картошкой

Одно из главных открытий здесь — ресторан The Haven. Скрытый на тихой улочке, он радует уютным интерьером и безупречной едой.

"Идеально приготовленная, с хрустящей корочкой и нежной треской внутри", — так отозвалась о блюде Эмма Гилл из M. E.N.

Полезная информация

Собаки на пляже запрещены с Страстной пятницы по 30 сентября на участке между пирсом спасательной службы и Северным пирсом.

Уточнения

Ла́нкашир (англ. Lancashire,) — церемониальное неметрополитенское графство в Северо-Западной Англии на берегу Ирландского моря. Столица и крупнейший город — Престон. Является частью герцогства Ланкашир, которое с 1413 года принадлежит британским монархам и является источником их персональных доходов.

