Один из лучших пляжей Англии оказался совсем не там, где вы думаете

Весенние каникулы — идеальное время, чтобы открыть для себя малоизвестные уголки британского побережья. Один из таких — уютный прибрежный курорт Литэм-Сент-Эннс, который предлагает всё, что нужно для спокойного семейного отдыха.
Если шумный Блэкпул вам не по душе, отправляйтесь в Литэм-Сент-Эннс. Этот курорт состоит сразу из двух городков — Литэма и Сент-Эннса — и отличается умиротворённой атмосферой.
Вместо американских горок и многолюдных променадов вас ждут викторианский пирс, широкие пляжи и пастельные пляжные домики.
Сент-Энн прославился на всю страну — его пляж был признан одним из лучших в Англии и удостоен награды Seaside Award от организации Keep Britain Tidy.
Во время отлива здесь открываются настоящие песчаные просторы — идеальные для пикников, прогулок и детских игр.
На побережье вы найдёте:
Одно из главных открытий здесь — ресторан The Haven. Скрытый на тихой улочке, он радует уютным интерьером и безупречной едой.
"Идеально приготовленная, с хрустящей корочкой и нежной треской внутри", — так отозвалась о блюде Эмма Гилл из M. E.N.
Собаки на пляже запрещены с Страстной пятницы по 30 сентября на участке между пирсом спасательной службы и Северным пирсом.
Ла́нкашир (англ. Lancashire,) — церемониальное неметрополитенское графство в Северо-Западной Англии на берегу Ирландского моря. Столица и крупнейший город — Престон. Является частью герцогства Ланкашир, которое с 1413 года принадлежит британским монархам и является источником их персональных доходов.
Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?