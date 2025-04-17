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Тайный сад с драматичным прошлым: в Ланкашире есть место, будто замёрзшее во времени

2:14
Туризм

В ясный весенний день трудно устоять перед прогулкой по сельской местности. Когда после долгих холодов солнце вновь начинает греть, особенно приятно выбраться на природу и насладиться её красотой. И пусть в прогнозе погоды мелькают дожди, один из ближайших дней — отличный повод отправиться в путь.

семейный отдых в Ланкашире
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейный отдых в Ланкашире

Солнечный перерыв в Ланкашире

По данным метеослужбы, в четверг, 17 апреля, в Ланкашире ожидается ясная и сухая погода. А вот в Страстную пятницу и субботу пройдут небольшие дожди.

Пасхальное воскресенье и праздничный понедельник будут по-весеннему тёплыми и в целом сухими. Так что, если вы ищете, чем заняться всей семьёй в пасхальные выходные — у нас есть отличный маршрут.

Тайные сады, руины и водопады

На границе с Болтоном находится Ривингтон — живописный район с зелёными холмами, пятью водохранилищами и настоящими сюрпризами на маршруте.

Здесь есть всё, что нужно для идеальной весенней прогулки: природные красоты, замковые "руины", парк приключений Go Ape и множество уютных тропинок.

Главная изюминка — Rivington Terraced Gardens, старинный садовый комплекс площадью 45 акров, раскинувшийся по склону холма Ривингтон-Пайк.

Прогуливаясь по этим местам, можно почувствовать себя первооткрывателем: извилистые тропинки, мшистые стены, полузаросшие лестницы — всё напоминает заброшенную деревню из сказки.

Мыльный магнат и поджог

Сады были заложены в начале XX века лордом Леверхалмом, основателем Lever Brothers (ныне Unilever), совместно с ландшафтным архитектором Томасом Моусоном.

Их создание заняло 20 лет — с 1905 по 1925 год. Леверхалм даже построил здесь бунгало для отдыха, но в 1913 году оно было подожжено известной суфражисткой Эдит Ригби. Позже на его месте построили новое.

Сегодня эти сады — как окно в прошлое. Здесь легко забыть о времени и просто раствориться в атмосфере.

Уточнения

Ла́нкашир (англ. Lancashire,) — церемониальное неметрополитенское графство в Северо-Западной Англии на берегу Ирландского моря. Столица и крупнейший город — Престон. Является частью герцогства Ланкашир, которое с 1413 года принадлежит британским монархам и является источником их персональных доходов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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