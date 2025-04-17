Тайный сад с драматичным прошлым: в Ланкашире есть место, будто замёрзшее во времени

В ясный весенний день трудно устоять перед прогулкой по сельской местности. Когда после долгих холодов солнце вновь начинает греть, особенно приятно выбраться на природу и насладиться её красотой. И пусть в прогнозе погоды мелькают дожди, один из ближайших дней — отличный повод отправиться в путь.
По данным метеослужбы, в четверг, 17 апреля, в Ланкашире ожидается ясная и сухая погода. А вот в Страстную пятницу и субботу пройдут небольшие дожди.
Пасхальное воскресенье и праздничный понедельник будут по-весеннему тёплыми и в целом сухими. Так что, если вы ищете, чем заняться всей семьёй в пасхальные выходные — у нас есть отличный маршрут.
На границе с Болтоном находится Ривингтон — живописный район с зелёными холмами, пятью водохранилищами и настоящими сюрпризами на маршруте.
Здесь есть всё, что нужно для идеальной весенней прогулки: природные красоты, замковые "руины", парк приключений Go Ape и множество уютных тропинок.
Главная изюминка — Rivington Terraced Gardens, старинный садовый комплекс площадью 45 акров, раскинувшийся по склону холма Ривингтон-Пайк.
Прогуливаясь по этим местам, можно почувствовать себя первооткрывателем: извилистые тропинки, мшистые стены, полузаросшие лестницы — всё напоминает заброшенную деревню из сказки.
Сады были заложены в начале XX века лордом Леверхалмом, основателем Lever Brothers (ныне Unilever), совместно с ландшафтным архитектором Томасом Моусоном.
Их создание заняло 20 лет — с 1905 по 1925 год. Леверхалм даже построил здесь бунгало для отдыха, но в 1913 году оно было подожжено известной суфражисткой Эдит Ригби. Позже на его месте построили новое.
Сегодня эти сады — как окно в прошлое. Здесь легко забыть о времени и просто раствориться в атмосфере.
Ла́нкашир (англ. Lancashire,) — церемониальное неметрополитенское графство в Северо-Западной Англии на берегу Ирландского моря. Столица и крупнейший город — Престон. Является частью герцогства Ланкашир, которое с 1413 года принадлежит британским монархам и является источником их персональных доходов.
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