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Что посмотреть и что съесть на самом красивом острове Ломбардии

2:42
Туризм

В самом сердце Ломбардии, среди зелени гор и свежести весенней природы, скрывается одно из самых волшебных мест региона — озеро Изео, или, как его ещё называют, Себино. Это не просто озеро, а целая вселенная спокойствия, истории и красоты. А в его самом центре — уникальное место, будто сошедшее со страниц сказки: Монте-Изола, остров, на котором время будто остановилось.

Вид на остров Монте-Изола, Италия
Фото: commons.wikimedia.org by Zairon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вид на остров Монте-Изола, Италия

Здесь, вдали от шума мегаполисов, в окружении лесов, воды и старинных улочек, раскинулся Пескьера-Маральо— один из самых красивых деревенских уголков Италии, официально признанный одним из самых красивых борго Ломбардии.

Где машины запрещены, а покой — обязателен

Главная особенность Монте-Изолы — запрет на автомобили. На острове можно передвигаться только пешком, на велосипеде или на мотороллере. Это делает его идеальным местом для семейных прогулок, уединённых выходных и настоящего цифрового детокса. Здесь можно слышать только плеск воды, шаги по мостовой и пение птиц.

Пескьера-Маральо — не единственное интересное место на острове. Вместе с Карцано и Новале он входит в тройку самых живописных населённых пунктов Монте-Изолы. Эти деревни очаровывают своими мощёными улочками, древними лестницами и атмосферой неторопливости, где каждый момент проживается особенно остро.

Что посмотреть: от замка до рыбацкой пристани

На острове не так много архитектурных памятников, но один из них точно стоит вашего внимания — замок Олдофреди, средневековая крепость, построенная для защиты острова. А если пройти немного дальше — можно оказаться у старинной рыбацкой гавани, откуда до сих пор уходят на воду лодки местных жителей.

По острову проложены велосипедные и пешие маршруты: они проходят через тенистые улочки, открытые участки с потрясающим видом на озеро и окружающие горы. Весной это особенно красиво: природа оживает, и каждый поворот дарит новую открытку.

После прогулки самое время открыть для себя гастрономические сокровища Монте-Изолы. Здесь производят салями Монте-Изола, оливковое масло холодного отжима, а также знаменитые вяленые сардины, которые сушат прямо на острове по старинной технологии.

Попробовать эти деликатесы можно в местных трактирчиках и ресторанах, где к блюдам относятся с уважением и любовью. Один ужин здесь — и вы не захотите уезжать.

Уточнения

Ломба́рдия (итал. Lombardia [lombarˈdiːa], ломб. Lumbardía [lumbɐ̞rˈdiːɑ, -ˈdeːɑ]) — область на севере Италии.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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