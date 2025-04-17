Купальный сезон 2025: где в Риме и Лацио безопаснее всего отдыхать

3:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

С приближением пляжного сезона в Лацио утверждена новая карта зон, пригодных и непригодных для купания. В основе решения — данные многолетнего мониторинга, проведённого агентством ARPA Lazio. Согласно свежему отчёту, качество воды на побережье продолжает улучшаться, а 91% зон купания признаны "отличными".

Фото: commons.wikimedia.org by GreyElfGT (talk) (Uploads), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акрополи Чирчео и Сабаудии

Классификация воды: от отличной до неудовлетворительной

На основании анализа за период 2021–2024 годов все водоёмы, пригодные для купания, были разделены на четыре категории:

Отличное качество

Хорошее качество

Удовлетворительное качество

Плохое качество

По итогам 2025 года, 202 из 221 зон в Лацио получили наивысшую оценку. Это на одну больше, чем в 2024 году. Только одна зона признана "плохой", и лишь три — "удовлетворительными". Остальные — "хорошие".

Где лучше всего купаться?

Побережье провинции Латина признано самым чистым:

100% пляжей в Латине, Сабаудии, Чирчео, Фонди, Сперлонге, Итри, Гаэте, Формии и Минтурно получили оценку "отлично".

На островах Понца, Пальмарола, Занноне, Вентотене и Санто-Стефано вода тоже признана "отличной".

В Римской провинции качество воды также радует:

На всех зонах в Чивитавеккье, Ладисполи, Черветери, Санта-Маринелле, Неттуно и даже в Риме вода признана "отличной".

В Фьюмичино - почти все зоны "отличные".

В Анцио вода преимущественно отличная, остальное — хорошее качество.

В Ардеа ситуация лучше, чем год назад: одна зона — "отличная", остальные — "хорошие".

В Помеции данные остались без изменений по сравнению с 2024 годом.

Единственная зона с "плохим" качеством воды находится в Террачине.

Озёра Лацио: почти все пригодны для купания

Не только море, но и озёра региона демонстрируют превосходное качество воды:

97% зон на озёрах получили статус "отличных" , остальные — "хороших".

Озёра Неми и Альбано , Вико , Браччано , Мартигнано , Сан Пуото , Лунго , Турано , Сальто , Вентина и Скандарелло - все с кристально чистой водой.

Из 28 зон на озере Больсена, 27 признаны "отличными".

Где купаться запрещено?

Следует помнить, что в некоторых зонах купание запрещено. Речь идёт о портах, военных объектах, защищённых морских зонах, устьях рек, местах сброса сточных вод и, конечно, участках с плохим качеством воды. В таких местах данные по качеству воды не публикуются, но, как подчёркивают эксперты, качество воды там точно ниже среднего из-за высокой антропогенной нагрузки.

Где найти полные данные? Загадка Министерства здравоохранения

Хотя власти Лацио ссылаются на портал Министерства здравоохранения, найти актуальные данные и карты качества воды там оказалось невозможно: последняя доступная информация — за 2019 год. Даже следуя официальным инструкциям на сайте, получить нужную информацию не удаётся.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma [ˈroːma]) — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю). Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы Рим, приравненной к провинции.

