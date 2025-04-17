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Пассажир застрял в туалете самолёта: FAA предлагает заменить замки на 2,6 тыс. Boeing 737

1:45
Туризм

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предложило внести изменения в сертификацию около 2,6 тысяч самолетов Boeing 737, зарегистрированных в США, после инцидента, когда пассажир застрял в туалете.

Boeing 737
Фото: wikimedia.org by Acefitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Boeing 737

Это произошло потому, что дверь с сломанным запором не открывалась, а бимодальная дверь также оказалась неисправной, что вынудило пилотов совершить внеплановую посадку.

FAA заявило, что в случае застревания пассажира в туалете существует риск получения серьезных травм в чрезвычайных ситуациях, таких как сильная турбулентность или необходимость экстренной медицинской помощи. Были выявлены четыре различных типа дверных замков с разными номерами деталей, которые требуют замены.

Оценивается, что замена может стоить авиакомпаниям и операторам до 3,4 миллиона долларов, с затратами на оплату труда и стоимостью новых защелок до 481 доллара за каждую. Возможно, часть расходов будет покрыта гарантийными обязательствами.

Это касается самолетов моделей 737-700, 737-800, 737-900, 737-900ER, 737 Max 8 и 737 Max 9. В США около 3461 таких самолетов, из которых до 75% могут иметь потенциальные проблемы с дверными замками. FAA дало заинтересованным сторонам срок до 27 мая для ответа на предложение о директиве, пишет yahoo.

Уточнения

Директива — общее руководящее указание, даваемое вышестоящей инстанцией нижестоящей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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