Когда герой среди нас: Терри Брэдшоу открыл заклинившую дверь самолёта и стал звездой рейса

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажиры недавнего рейса в Питтсбург (США) пережили легкий стресс.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Самолет

Дверь самолета заела, и люди были вынуждены ждать внутри около получаса. Но затем, словно по сценарию голливудского фильма, на помощь пришел настоящий герой. И не кто-нибудь, а легенда "Питтсбург Стилерз" Терри Брэдшоу.

Согласно CBS Pittsburgh, 76-летний Брэдшоу оказался на борту рейса из Далласа в Форт-Уэрт, где и произошел этот инцидент. После приземления дверь просто отказалась открываться.

"Пилот пошутил по громкой связи, мол, благодаря усилиям одного из наших пассажиров дверь всё же поддалась. И тут стало ясно, что он говорит о мистере Брэдшоу", — рассказала пассажирка Села Гэмбл.

Четырехкратный чемпион Супербоула, член Зала славы и бессменный ведущий предматчевых эфиров NFL на Fox, Брэдшоу давно стал символом Питтсбурга. Но, по словам Гэмбл, никто не ожидал, что он и вправду попытается справиться с заевшей дверью.

"Честно говоря, я подумала, что это шутка. Один парень рядом сказал: "Да пусть Брэдшоу её выбьет!”. И мы посмеялись. Но, похоже, он действительно помог. И знаете, я беру свои слова обратно — он всё ещё может!" — поделилась Гэмбл.

Как отмечается, Брэдшоу направлялся в Питтсбург на специальное мероприятие в честь своего бывшего одноклубника Мела Блаунта. В этом году исполняется 50 лет со дня первой из шести побед "Стилерз" в Супербоуле — эпохи, когда Брэдшоу и Блаунт были лицами команды.

Похоже, годы идут, а Брэдшоу по-прежнему умеет приходить на выручку — пусть и не на поле, а прямо в салоне самолета, передает sports. yahoo.

Уточнения

Пи́ттсбург (также Питсбург, англ. Pittsburgh) — второй по величине город в штате Пенсильвания, США. Город является экономическим, культурным, научным и транспортным ядром региона Большой Питтсбург.

