Как найти пятизвёздочный отель по цене бюджетного — советы путешественникам

Туризм

Если вы мечтаете об изысканном отдыхе вблизи Лондона, но не хотите тратить целое состояние — обратите внимание на отель Roseate в Чизвике. Расположенный всего в получасе езды от центра столицы Великобритании, он предлагает настоящую пятизвёздочную роскошь всего за £135 за ночь даже в пик сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лондон

Отель занимает здание, внесённое в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и восхищает своим интерьером: мраморные полы, сводчатые потолки и даже оригинальная шахта лифта создают атмосферу утончённой элегантности. В распоряжении гостей — 55 номеров и люксов, оформленных с вниманием к деталям.

Гости ставят отелю 9 баллов из 10, отмечая высокий уровень сервиса, тишину и гастрономический ресторан с авторской кухней. Любителям расслабления понравится спа-центр, предлагающий разнообразные процедуры и массажи.

Крутые путешественники рекомендуют перед поездкой изучать отзывы и сравнивать предложения, ведь найти качественное жильё по приятной цене — вполне реально. Например, вьетнамский отель с частным пляжем можно снять за £22, а индонезийский курорт — за £49 за ночь.

Для подробного списка доступных пятизвёздочных отелей — посетите сайт Which?, а ещё больше интересных открытий ищите на Booking. com и в бюллетене Time Out London.