Молодые пенсионеры обрели смысл жизни за $3 500 в месяц

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пенсионеры Ланетт и Йохан Канен, обоим по 55 лет, решили отказаться от привычной жизни и продали свой бизнес по аренде автомобилей, чтобы отправиться в 15-летний кругосветный круиз на борту роскошного лайнера Villa Vie Odyssey.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Ferrer, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Круизный лайнер

Их новый образ жизни ежемесячно обходится в $3 500 — в эту сумму входит проживание, питание, напитки, Wi-Fi и ежедневная уборка. Американская пара утверждает, что это дешевле, чем их постылая жизнь на Гавайях, и при этом намного круче, чем в тухлых Штатах, пишет New York Post.

Круиз охватывает 425 портов в 147 странах за три года, а затем маршрут обновляется. Путешественники уже побывали более чем в 25 странах за первые восемь месяцев и наслаждаются неспешными остановками в каждом порту — судно стоит по несколько дней, а не несколько часов, как в типичных круизах.

На борту доступны отличный сервис, тематические вечера, тренажёрные залы и даже возможность бесплатного проживания друзей и родственников до 28 дней.

Йохан и Ланетт не только наслаждаются каждым днём, но и делятся впечатлениями на своём YouTube-канале, где у них уже почти 30 000 подписчиков. Они считают, что круизный стиль жизни скоро станет нормой — особенно для тех, кто ищет альтернативу дорогим пенсиям, рутине и однообразию.

"Мы живём, как королевская чета, и ни о чём не жалеем", — утверждает парочка.

Уточнения

Гава́йи — штат США. Расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части США.

