Кристальная чистота и легендарный маяк: секрет популярности озера Себаго

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Озеро Себаго, расположенное в живописной части южного штата Мэн, официально признано самым красивым озером региона по версии Reader's Digest. Это решение было принято на основе оценки природной красоты, рекреационного потенциала и уникальной атмосферы, которой озеро отличается от других.

Фото: commons.wikimedia by Tichnor Brothers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пляж озеро Себаго, штат Мэн

Площадь Себаго составляет почти 30 000 акров, что делает его идеальным местом для рыбалки, катания на лодках и активного отдыха на природе. Здесь находится один из самых красивых маяков в Америке — настоящий символ этого уголка Новой Англии.

Себаго — второе по величине озеро в штате, но при этом самое глубокое не только в Мэне, но и во всей Новой Англии: его глубина достигает 307 футов. Эти впечатляющие показатели вместе с кристально чистой водой и пейзажами делают Себаго по-настоящему исключительным.

Если вы ищете место для вдохновения, расслабления или приключения на природе, озеро Себаго — это идеальный выбор.

Уточнения

Мэн (англ Maine) — штат на северо-востоке США, часть Новой Англии.

