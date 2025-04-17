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Дровяные печи, горы и уют: эти 2 шотландских отеля попали в топ-100 Европы — незабываемый отдых обеспечен!

2:22
Туризм

Эксперты ведущей туристической платформы Trip. com составили список лучших мест для проживания в 2025 году.

Эдинбург
Фото: commons.wikimedia.org by Kim Traynor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эдинбург

Команда говорит, что ежегодная коллекция курируемых рейтингов топ-100 предлагает всеобъемлющее, основанное на проверенных данных руководство с искусственным интеллектом по наиболее рекомендуемым путешествиям года.

Впервые Trip.com объявил свой рейтинг Best Europe 100, расширив региональный рейтинг за пределы устоявшихся списков Global и Asia.

В списке есть множество отелей Лондона, но в рейтинг попали также и два места к северу от границы.

В топ-10 культурных отелей Европы пятизвёздочный отель Glencoe House занимает первое место в Шотландии и впечатляющее пятое место в рейтинге Великобритании.

Потрясающее здание было построено в конце 1800-х годов и возвышается над одним из самых захватывающих пейзажей Шотландии. Оно расположено на 10 акрах лесных садов с прудами с лилиями и вековыми деревьями.

Есть 14 частных люксов, половина из которых находится в особняке с панорамным видом на море и горы, роскошными ванными комнатами и большой зоной отдыха. Эти номера сочетают в себе старинные черты и современные удобства.

Другая половина — Strathcona Lodges — находится в непосредственной близости от главного здания и может похвастаться дровяными печами и частным огороженным садом с гидромассажной ванной. На ужин гостей угощают сезонными блюдами, приготовленными из местных продуктов.

Между тем в списке "самых фотогеничных" отелей — эдинбургский отель Virgin входит в топ-10 Великобритании.

Отель в самом центре столицы может похвастаться камерными номерами, более гибкими, чем традиционные гостиничные номера, с регулируемыми пространствами для работы, игр и сна, а также люксами с огромными жилыми помещениями и причудливыми функциями. Из некоторых номеров даже открывается вид на знаменитый Эдинбургский замок.

В ресторане The Common's Club можно попробовать шотландские блюда с международным колоритом, а в Eve итальянская еда подаётся в непринуждённой обстановке.

Уточнения

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском кельтском — Alba) — северная часть Великобритании и граничащая по суше с Англией.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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