Городки Сан-Диего готовятся к наплыву гостей — благодаря сёрфингу

Этим летом внимание туристов, спортсменов и жителей штата будет приковано к одному из самых известных пляжей Калифорнии. Трестлс, часть государственного пляжа Сан-Онофре, выбран в качестве площадки для соревнований по сёрфингу на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Этот участок побережья в Северном округе Сан-Диего славится стабильными волнами и давно стал излюбленным местом серферов со всего мира.
"Пожалуй, лучший прибой в Южной Калифорнии", — коментирует владелец школы сёрфинга Мэтью Берри, в Оушенсайде.
С 1971 года Сан-Онофре находится под управлением Департамента парков и отдыха Калифорнии благодаря соглашению с ВМС США, использующими прилегающую территорию базы Кэмп-Пендлтон. В прошлом году контракт продлили ещё на 25 лет, сохранив доступ к побережью для всех желающих.
Согласно заявлению департамента парков, Игры LA28 откроют множество возможностей для округа — появятся новые рабочие места, улучшится инфраструктура, а бизнес в прибрежных городках получит мощный импульс.
Олимпиада не только привлечёт миллионы туристов, но и станет вдохновением для нового поколения спортсменов.
"Это будет здорово для наших отелей, ресторанов и, конечно, для сообщества сёрферов, особенно это важно для наших девушек — они настоящие спортсменки, и Олимпиада может дать им шанс засиять", — подчеркнула мэр Оушенсайда Эстер Санчес.
Выгоду почувствуют все — от Оушенсайда до Висты и Сан-Клементе.
"Я абсолютно уверен, что это поможет всем городам поблизости", — сказал член совета округа Джим Десмонд.
Государственный пляж Сан-Онофре включает три зоны — кемпинг Сан-Матео, Сан-Онофре-Блаффс и, конечно, пляж для сёрфинга. Он расположен примерно в 30 км от Оушенсайда и всего в пяти — от Сан-Клементе.
Среди других площадок LA28 — "Роуз Боул" в Пасадене, набережная Лонг-Бич и даже территория "Юниверсал Студиос" в Лос-Анджелесе.
"Я люблю учить сёрфингу. Передавать опыт — это как эстафета. Олимпиада рядом с нашим домом даст толчок интересу к сёрфингу по всему миру", — добавил Мэтью Берри.
Сёрфинг (от англ. surfing) — водный вид спорта, заключающийся в том, что человек (называемый "сёрфером" или "сёрфингистом") едет на передней или нижней части движущейся волны; её движение обычно направлено в сторону берега. С 2021 года сёрфинг является олимпийским видом спорта.
Калифо́рния (англ. California,) — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана. Столица — Сакраменто, крупнейший город — Лос-Анджелес.
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