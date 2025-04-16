Самое необычное, что вы пробовали: этот бар в Италии разрушает стереотипы о миксологии

3:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лигурийцы давно известны своей способностью переосмысливать традиции. Сегодня это ярче всего проявляется в миксологии: базилик, чинотто, дикие травы — всё это теперь не только на кухне, но и в бокалах. Бар Les Rouges стал символом этого нового движения, где местные вкусы встречаются с экспериментами.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лигурия

Путь от Disney до дворца XVI века

"Опыт в Walt Disney World в 2006 году, заставил меня влюбиться в ресторанное дело", — вспоминает управляющий Les Rouges Маттео Каньолари.

С тех пор он следовал за этой страстью по всему миру. Работая в звёздном ресторане в Копенгагене, он впервые услышал о Les Rouges — и вскоре оказался в Генуе, начав с позиции официанта.

"Миксология тогда была для меня новым миром. Пришлось учиться с нуля, но я был в восторге". — вспоминает он.

Несколько лет спустя он вернулся в бар уже как менеджер.

Команда, за которой стоит история

Сегодня вместе с Маттео работают Павел Зильберштейн - шеф-бармен и преподаватель миксологии, и шеф-повар Федерико Камбони.

"А ещё у нас команда молодых ребят, которые скоро заявят о себе, и конечно, нельзя не упомянуть братьев Бенни, Йонатана и Йоэля — они открыли Les Rouges в 2013 году и доверили нам развивать проект дальше"- говорит Маттео.

Кухня, которая ломает границы

В Les Rouges ужин и аперитив плавно переходят друг в друга. С 18:00 к напиткам подают домашнюю пиццу, позже можно заказать полноценные блюда — мясные, рыбные, веганские. Всё просто, но сделано с душой.

"Гордимся нашей выпечкой — всё готовим сами", — подчёркивает Маттео.

Когда Лигурия оказывается в бокале

Бар обновляет коктейльное меню четыре раза в год — каждая карта объединена темой.

"Зимой мы вдохновлялись корнями, весной — цветами", — рассказывает Маттео.

Среди локальных ингредиентов — Asinello Corochinato, базиликовый ликёр Basanotto, Amaro Santa Maria, Camatti и джин Blue Ginello.

"Иногда даже гости подкидывают идеи. Мы всегда даём шанс сомнению", — улыбается он.

Самый узнаваемый — Genovese Spritz

Этот коктейль готовят из Corochinato, белого вина из холмов Луни и базилика Genovese DOP. Среди других хитов — Appero с грушевой горчицей и твист на бренди Crusta с перцем чили и апельсиновым ликёром. Всё - с итальянским характером и локальным акцентом.

Миксология Генуи сегодня

"Сейчас в городе интересное время: люди хотят пробовать новое, им интересно, у каждого места — свой стиль, и это делает каждую остановку по-своему уникальной. После гонки за дешёвыми аперитивами мы вернулись к качеству — и публика это оценила",— считает Маттео.

Неотъемлемая часть опыта — сам дворец, где находится бар. Les Rouges расположен в Палаццо Джио Винченцо Империале — жемчужине маньеризма.

Атмосфера, напитки, кухня и архитектура складываются в одно: новую Геную, уважающую прошлое, но смотрящую вперёд.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.

