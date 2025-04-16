Самое необычное, что вы пробовали: этот бар в Италии разрушает стереотипы о миксологии

Лигурийцы давно известны своей способностью переосмысливать традиции. Сегодня это ярче всего проявляется в миксологии: базилик, чинотто, дикие травы — всё это теперь не только на кухне, но и в бокалах. Бар Les Rouges стал символом этого нового движения, где местные вкусы встречаются с экспериментами.
"Опыт в Walt Disney World в 2006 году, заставил меня влюбиться в ресторанное дело", — вспоминает управляющий Les Rouges Маттео Каньолари.
С тех пор он следовал за этой страстью по всему миру. Работая в звёздном ресторане в Копенгагене, он впервые услышал о Les Rouges — и вскоре оказался в Генуе, начав с позиции официанта.
"Миксология тогда была для меня новым миром. Пришлось учиться с нуля, но я был в восторге". — вспоминает он.
Несколько лет спустя он вернулся в бар уже как менеджер.
Сегодня вместе с Маттео работают Павел Зильберштейн - шеф-бармен и преподаватель миксологии, и шеф-повар Федерико Камбони.
"А ещё у нас команда молодых ребят, которые скоро заявят о себе, и конечно, нельзя не упомянуть братьев Бенни, Йонатана и Йоэля — они открыли Les Rouges в 2013 году и доверили нам развивать проект дальше"- говорит Маттео.
В Les Rouges ужин и аперитив плавно переходят друг в друга. С 18:00 к напиткам подают домашнюю пиццу, позже можно заказать полноценные блюда — мясные, рыбные, веганские. Всё просто, но сделано с душой.
"Гордимся нашей выпечкой — всё готовим сами", — подчёркивает Маттео.
Бар обновляет коктейльное меню четыре раза в год — каждая карта объединена темой.
"Зимой мы вдохновлялись корнями, весной — цветами", — рассказывает Маттео.
Среди локальных ингредиентов — Asinello Corochinato, базиликовый ликёр Basanotto, Amaro Santa Maria, Camatti и джин Blue Ginello.
"Иногда даже гости подкидывают идеи. Мы всегда даём шанс сомнению", — улыбается он.
Этот коктейль готовят из Corochinato, белого вина из холмов Луни и базилика Genovese DOP. Среди других хитов — Appero с грушевой горчицей и твист на бренди Crusta с перцем чили и апельсиновым ликёром. Всё - с итальянским характером и локальным акцентом.
Миксология Генуи сегодня
"Сейчас в городе интересное время: люди хотят пробовать новое, им интересно, у каждого места — свой стиль, и это делает каждую остановку по-своему уникальной. После гонки за дешёвыми аперитивами мы вернулись к качеству — и публика это оценила",— считает Маттео.
Неотъемлемая часть опыта — сам дворец, где находится бар. Les Rouges расположен в Палаццо Джио Винченцо Империале — жемчужине маньеризма.
Атмосфера, напитки, кухня и архитектура складываются в одно: новую Геную, уважающую прошлое, но смотрящую вперёд.
Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.
В этом салате — всё, что нужно для ужина: колбаса, паста и сыр. Добавьте немного зелени и каплю заправки — и готово блюдо в духе Италии.