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Россиян там ждут и любят: блогер назвал идеальную азиатскую страну для отпуска

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Туризм

Путешественник Алексей Кутовой рассказал в своём дзен-канале, какая азиатская страна идеальная для отдыха россиян. Этой страной оказался Вьетнам.

Бухта Халонг
Фото: commons.wikimedia.org by Dratharr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бухта Халонг

Кутовой перечислил массу преимуществ Вьетнама: доступные цены, приятный климат, безвизовый режим. Также блогер подчеркнул, что во Вьетнаме всегда есть на что посмотреть. Здесь проходит множество экскурсий на любой вкус.

И ещё один приятный и немаловажный момент: местные жители хорошо относятся к русским. Российские туристы могут всегда смело приезжать во Вьетнам и не бояться, что столкнутся с негативом.

"Вьетнам — страна, где россиян любят и ждут. Здесь нам рады, цены доступны, всё понятно и просто. Здесь и хорошие пляжи, и тёплое море, древние храмы и живописные горы", — написал Кутовой.

Уточнения

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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