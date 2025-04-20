Красивая ложь: россиянка объяснила, почему фото Бали в Сети — сплошной обман

Россиянка, которая несколько раз была на Бали, описала свои впечатления от острова в дзен-канале "Путешествия с фотокамерой".
Путешественница отметила, что красивые картинки специально размещают в Сети, чтобы привлечь туристов, однако на самом деле улицы и дома Бали гораздо более серые и невзрачные, но это ещё не всё: автора публикации неприятно удивил мусор на дорогах и привычка местных жителей выбрасывать ненужные обёртки прямо из окон.
Также россиянка обратила внимание на то, что пляжи оставляют желать лучшего — и тоже из-за мусора.
"Большинство популярных пляжей — с тёмным песком, часто грязные и заваленные мусором, особенно в сезон дождей. Чистые и ухоженные пляжи есть в основном при дорогих отелях", — отметила путешественница.
Кроме того, в магазинах нужно быть осторожными, поскольку на прилавках часто попадаются просроченные продукты.
Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.