Красивая ложь: россиянка объяснила, почему фото Бали в Сети — сплошной обман

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка, которая несколько раз была на Бали, описала свои впечатления от острова в дзен-канале "Путешествия с фотокамерой".

Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Остров Бали

Путешественница отметила, что красивые картинки специально размещают в Сети, чтобы привлечь туристов, однако на самом деле улицы и дома Бали гораздо более серые и невзрачные, но это ещё не всё: автора публикации неприятно удивил мусор на дорогах и привычка местных жителей выбрасывать ненужные обёртки прямо из окон.

Также россиянка обратила внимание на то, что пляжи оставляют желать лучшего — и тоже из-за мусора.

"Большинство популярных пляжей — с тёмным песком, часто грязные и заваленные мусором, особенно в сезон дождей. Чистые и ухоженные пляжи есть в основном при дорогих отелях", — отметила путешественница.

Кроме того, в магазинах нужно быть осторожными, поскольку на прилавках часто попадаются просроченные продукты.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

