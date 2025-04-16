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Аэрофлот СССР. Летим из Москвы в Сибирь (примерно 1980-е)

Туризм

Рейс "Аэрофлотом" в Сибирь — это отдельная поэма.

Ил-62
Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ил-62

И это не просто про полёт, а про целое приключение с элементами эпопеи, брезентовых сумок и компота в небе.

Маршрут

Москва — Новосибирск/Иркутск/Красноярск/Якутск
(всё зависело от сезона, нужд и рейса — могли быть прямые, могли с посадками)

Самолёт:

  • Ту-154 — если повезёт, самый комфортный
  • ИЛ-62 — на дальние расстояния
  • Ан-24/Як-40 — на местных линиях, часто гремят, как мотоциклы

Внутри — плотный воздух, запах керосина, занавески и ковролин на стенах.

Пассажиры:

  • Люди с баулами, солдатики в увольнительной, бабушки с авоськами
  • Часто везли еду из дома на случай задержек или долгой дороги

Билет:

  • Билет в одну сторону Москва-Иркутск: ~60-70 рублей
  • Это почти половина средней зарплаты, но билеты часто оплачивал профсоюз, предприятие или военкомат
  • Можно было лететь по броне, а не по желанию

Кассиры Аэрофлота — это боги. С ними надо было быть вежливым, иначе не улетишь никогда.

Питание на борту

Легендарный аэрофлотовский ланчбокс:

  • Котлета в алюминиевой фольге
  • Гречка/рис/картошка
  • Булочка
  • Пластиковый стакан с соком

Иногда — конфета и салфетка с логотипом Аэрофлота.

Длительность перелёта

В среднем:

  • Москва — Новосибирск ~ 4 ч
  • Москва — Иркутск ~ 6 ч
  • С пересадкой — до 10 ч

Иногда рейсы задерживали или разворачивали обратно, если "метель на подлёте"

Лететь в Сибирь с Аэрофлотом — это не просто логистика. Это часть большой советской судьбы. В самолёте — и молодой инженер, и бабушка с курами в багажном, и турист с фотоаппаратом "Смена". И если ты добрался — значит, всё получилось.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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