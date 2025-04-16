Аэрофлот СССР. Летим из Москвы в Сибирь (примерно 1980-е)

Рейс "Аэрофлотом" в Сибирь — это отдельная поэма.
И это не просто про полёт, а про целое приключение с элементами эпопеи, брезентовых сумок и компота в небе.
Маршрут
Москва — Новосибирск/Иркутск/Красноярск/Якутск
(всё зависело от сезона, нужд и рейса — могли быть прямые, могли с посадками)
Внутри — плотный воздух, запах керосина, занавески и ковролин на стенах.
Пассажиры:
Билет:
Кассиры Аэрофлота — это боги. С ними надо было быть вежливым, иначе не улетишь никогда.
Питание на борту
Легендарный аэрофлотовский ланчбокс:
Иногда — конфета и салфетка с логотипом Аэрофлота.
Длительность перелёта
В среднем:
Иногда рейсы задерживали или разворачивали обратно, если "метель на подлёте"
Лететь в Сибирь с Аэрофлотом — это не просто логистика. Это часть большой советской судьбы. В самолёте — и молодой инженер, и бабушка с курами в багажном, и турист с фотоаппаратом "Смена". И если ты добрался — значит, всё получилось.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.