По следам Ницше и Жана Кокто: Два сокровища Ривьеры очаровывают туристов — вот их главные тайны

9:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Приморских Альпах два города соперничают друг с другом по очарованию и истории: Ментон и Эз. Один убаюкан брызгами Средиземного моря, другой взгромоздился на его скалу, как орлиное гнездо. Эти драгоценности Лазурного берега ежегодно привлекают тысячи посетителей, соблазнённых своей неподвластной времени красотой и искусством жизни. Но помимо открыточных видов, что на самом деле скрывают эти райские города? Прогуливаясь между средневековыми улочками и пышными садами, дворцами и крутыми тропинками, давайте откроем для себя неожиданные сокровища Ментона и Эза.

Фото: commons.wikimedia.org by Tangopaso, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ментон

Ментон, город лимонов с тысячей и одним вкусом

Прозванный жемчужиной Франции, Ментон раскрывает своё очарование с самых первых шагов в старом городе с его фасадами цвета охры и пастельных тонов. Но именно исключительный микроклимат делает его знаменитым: с 316 солнечными днями в году и умеренными температурами зимой город является домом для пышной растительности, где цветут цитрусовые и экзотические растения. Аромат ментонского лимона разносится по аллеям и вдохновляет местных поваров.

"Лимон Ментона — это вся наша история. Сочный, ароматный, с тонкой кожурой — ему нет равных. Каждый год на фестиваль лимонов я готовлю свой лимонный пирог с безе, который раскупает весь район! Этот красочный праздник каждую зиму привлекает более 200 тысяч посетителей, которые приходят, чтобы полюбоваться гигантскими цитрусовыми скульптурами", — рассказывает 82-летняя Жермен Пейрол, которая с детства выращивает лимонные деревья.

Сад Серре-де-ла-Мадоне, малоизвестный рай

Вдали от шума и суеты набережной сад Серр-де-ла-Мадоне предлагает любителям ботаники волшебную интерлюдию. Созданный в 1920-х годах майором Лоуренсом Джонстоном, этот акклиматизационный сад содержит более 3 тысяч экзотических видов, привезённых со всего мира. Пруды, террасы и каменные лестницы раскинулись на 9 гектарах в зелёном лабиринте.

"Это волшебное место вне времени. Иногда, когда солнце пробивается сквозь гигантские бамбуковые деревья и водяные лилии открываются в пруду, это похоже на картину импрессиониста. Экскурсия с гидом позволит вам открыть для себя все секреты этого замечательного сада, классифицируемого как исторический памятник", — говорит Поль Вигру, главный садовник, который следит за этим сокровищем.

Часовня Белых кающихся, жемчужина в стиле барокко

Часовня Белых кающихся с видом на старый город удивляет своим элегантным фасадом в стиле барокко. Построенная в семнадцатом веке, она хранит великолепные фрески и позолоченный деревянный алтарь. Но именно с её переднего двора это зрелище поражает больше всего: открывается захватывающая дух панорама на залив Ментона и итальянские горы. В сумерках площадка приобретает мистический вид.

"Легенда гласит, что в ночь полнолуния можно увидеть призраков бывших кающихся, прогуливающихся по площади. Лично я никогда ничего не видел, но атмосфера действительно особенная в сумерках", — делится экскурсовод Леон Виале.

Музей Жана Кокто, выставка современного искусства с видом на море

Невозможно говорить о Ментоне, не упомянув Жана Кокто. Полиморфный художник оставил здесь неизгладимый след, увековеченный в музее со смелой архитектурой. Открытое в 2011 году здание, спроектированное Руди Риччотти, оно вмещает крупнейшую публичную коллекцию работ Кокто в мире: в ней представлено более 1800 экспонатов.

"Что очаровывает посетителей, так это разнообразие работ Кокто. Рисунки, картины, керамика, фильмы… Мы открываем для себя все грани этого неординарного художника, а диалог между его работами и современной архитектурой музея поистине поражает. Сказочное погружение в богатую вселенную человека, который определил себя как "лжец, который всегда говорит правду", — с энтузиазмом рассказывает куратор музея Селин Жантон.

Ужин готов! Переосмысление вкусов Юга

Гастрономия Ментона отдаёт почётное место местным продуктам, приготовленных изобретательными поварами. На крытом рынке Ле-Аль прилавки полны залитых солнцем фруктов и овощей.

"Кухня Ментона — это сжатая версия Средиземноморья на тарелке. Мне нравится работать с цитрусовыми, ароматными травами, оливковым маслом… Ну и, конечно, как без рыбы, вылавливаемой каждое утро в бухте!" — радуется шеф-повар ресторана Le Mirazur и обладатель звезды Мишлен Сильвен Этьеван.

Чтобы попробовать местные вкусы, отправляйтесь в Maison Herbin, заведение 1974 года. Вы можете попробовать ремесленные джемы с необычными вкусами, такими как лимон-базилик или апельсин-лаванда. Самые большие гурманы не пропустят знаменитый лимонный пирог Ментона.

Эз, средневековый город между небом и морем

Расположенный в 30 минутах езды от Ментона, Эз представляет собой разительный контраст. Расположенный на высоте 429 метров над уровнем моря, этот укреплённый город, кажется, бросает вызов законам гравитации. Его извилистые улочки и каменные дома предлагают окунуться в средневековье, а дополнительным бонусом является захватывающий вид на Средиземное море.

"Когда я был ребёнком, там не было ни водопровода, ни электричества. Раньше мы ходили набирать воду из источника. Сегодня здесь царит уют, но душа этого места осталась нетронутой. Аутентичность, которая соблазняет посетителей со всего мира, делает Эз одним из самых популярных городов на Лазурном берегу", — вспоминает 90-летний Марсель Джордано, проживший всю жизнь в Эзе.

Экзотический сад: кактусы и панорама на 360°

В верхней части Эза находится экзотический сад, где можно полностью сменить обстановку. В этом висячем саду, расположенном на руинах средневекового замка, собрана впечатляющая коллекция кактусов и суккулентов. Более 400 видов процветают на этом скалистом мысе, образуя уникальный растительный лабиринт.

Но в основном ради вида мы сюда и поднимаемся. С бельведера открывается 360-градусная панорама Французской Ривьеры. В ясный день на горизонте даже виднеется Корсика. Выставка, которая вдохновила многих художников, в том числе философа Фридриха Ницше.

По следам Ницше, философский поход

Именно в Эзе Ницше нашёл вдохновение для своей знаменитой книги "Так говорил Заратустра". Немецкий философ любил медитировать, прогуливаясь по крутой тропинке, соединяющей деревню с морем. Сегодня эта тропа носит его имя и предлагает захватывающий поход протяжённостью 2,5 км между кустарниками и скалами.

Однако будьте внимательны, разница в высоте значительна (400 м), и тропа иногда бывает неровной.

"Вам нужно взять с собой хорошую обувь и достаточное количество воды. Подъём неровный, но вид определённо того стоит. И кто знает, может быть, вы найдёте философское вдохновение на этом пути!" — советует гид по пешим прогулкам Офели Дюран.

Парфюмерное искусство, древнее ноу-хау

Эз также является домом для одной из старейших парфюмерных фабрик Франции Parfumerie Fragonard. Основанная в 1926 году, она увековечивает уникальное ремесленное ноу-хау. Посетители могут открыть для себя секреты изготовления парфюмерии и даже создать свой собственный аромат во время мастер-классов.

Где остановиться на ночлег?

Чтобы продлить впечатления, Ментон и Эз предлагают широкий выбор размещения. В Ментоне 4-звёздочный отель Napoléon соблазняет своим стилем ар-деко и расположением на берегу моря. Для более уединённого отдыха Maison des Arcades предлагает очаровательные номера в резиденции восемнадцатого века в самом сердце старого города.

Расположенный в Эзе отель Château de la Chèvre d'Or 5* предлагает исключительную обстановку с номерами, разбросанными по всему средневековому городу. Для тех, у кого ограниченный бюджет, Auberge du Fumoir предлагает простые, но комфортабельные номера с потрясающим видом на море.

Ментон и Эз, два лица Лазурного берега, которые стоит открыть для себя

В конце этого двойного путешествия очевидно одно: эти два города воплощают в себе всё разнообразие и богатство Лазурного берега. С одной стороны — приморское очарование и культурная кипучесть Ментона, с другой стороны — дикая красота и средневековая атмосфера Эза. Две взаимодополняющие грани территории, которая не перестает удивлять и очаровывать посетителей.

Уточнения

Лазу́рный Бе́рег также Лазу́рный бе́рег (фр. Côte d'Azur, окс. Còsta d'Azur) — юго-восточное Средиземноморское побережье Франции, протянувшееся от Марселя до границы с Италией.

