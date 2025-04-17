Греция удивила мир: CNN выбрал 10 самых живописных деревень — какая из них номер 1?

CNN проголосовал за 10 самых красивых деревень Греции. С таким количеством красавиц выбор был определённо сложным. Благодаря основным критериям живописности и богатой природной красоты, а также подлинным впечатлениям, которые они предлагают своим посетителям, греческие деревни снова завоевали внимание.
Греция — это не только острова и море. Деревни средиземноморской Греции могут похвастаться своей красотой и живописностью, а также элементами, которые привлекают посетителей круглый год.
Список CNN включает в себя 10 самых красивых деревень Греции, некоторые из них хорошо известны внутри страны и за её пределами, но также и хорошо спрятаны от Халкидики и Крита до Янины и Хиоса. На первом месте находится красавица Стемница в Аркадии, в то время как пятёрку лучших замыкает Пирги, одна из самых красивых деревень Хиоса.
Какие греческие деревни самые красивые?
Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км².
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