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Греция удивила мир: CNN выбрал 10 самых живописных деревень — какая из них номер 1?

1:21
Туризм

CNN проголосовал за 10 самых красивых деревень Греции. С таким количеством красавиц выбор был определённо сложным. Благодаря основным критериям живописности и богатой природной красоты, а также подлинным впечатлениям, которые они предлагают своим посетителям, греческие деревни снова завоевали внимание.

Литохоро
Фото: web.archive.org by Branislav Fleisman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Литохоро

Греция — это не только острова и море. Деревни средиземноморской Греции могут похвастаться своей красотой и живописностью, а также элементами, которые привлекают посетителей круглый год.

Список CNN включает в себя 10 самых красивых деревень Греции, некоторые из них хорошо известны внутри страны и за её пределами, но также и хорошо спрятаны от Халкидики и Крита до Янины и Хиоса. На первом месте находится красавица Стемница в Аркадии, в то время как пятёрку лучших замыкает Пирги, одна из самых красивых деревень Хиоса.

Какие греческие деревни самые красивые?

  • Стемница, Аркадия;
  • Агиос Георгиос Нилиас, Пелион;
  • Арнеа, Халкидики;
  • Ано Сира, Сирос;
  • Пирги, Хиос;
  • Ия, Санторини;
  • Литохоро, Пиерия;
  • Линдос, Родос;
  • Хора, Фолегандрос;
  • Ассос, Кефалония.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км².

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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