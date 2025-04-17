Забудьте про идеальный отпуск: эти 10 городов лидируют по числу негативных отзывов путешественников

5:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия никогда не несли столько ожиданий, как сегодня. Тщательно отредактированные изображения в социальных сетях, вирусные видео и полные надежд цифровые гиды превращают определённые города в символы желания. Но это воображаемое — часто построенное с помощью фильтров, саундтреков и идеальных ракурсов — может рухнуть перед лицом реальности. Отчёт компании Radical Storage за 2025 год, основанный на 97 409 отзывах посетителей в 100 самых посещаемых городах мира, раскрывает туристические направления, которые разочаровывают путешественников больше всего.

Фото: commons.wikimedia.org by Visitor7, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Орландо

В более крайних случаях это разочарование может даже стать клиническим состоянием: так называемым "парижским синдромом", признанным психологическим расстройством, которое особенно поражает людей, столкнувшихся с пропастью между идеализированным городом и тем, что они на самом деле находят.

От переполненных пляжей и нестабильного обслуживания до спорных впечатлений, исследование определяет не только направления, которые не выполняют то, что обещают, но и те, которые удивляют положительно. Ниже вы узнаете о десяти направлениях с самым высоким уровнем разочарования туристов, с данными и реальными отчётами от путешественников.

10. Плайя-дель-Кармен, Мексика

Когда-то считавшийся богемной альтернативой Канкуну, Плайя-дель-Кармен занимает десятое место среди самых разочаровывающих городов. Растущая коммерциализация, преступность и высокие цены заставили многих посетителей чувствовать себя обманутыми.

"Очень шумно и плохо пахнет канализацией в номерах, а также на пляже. Для нас это не рай!" — пишет путешественник на TripAdvisor.

9. Киото, Япония

Несмотря на свою репутацию духовной столицы традиционной Японии, Киото страдает от чрезмерного туризма и перенаселённости. Туристы сообщают о переполненных храмах, враждебно настроенных жителях и неаутентичных впечатлениях.

"Нам приходилось ждать от 1 до 2 часов, чтобы пообедать или поужинать. Это была пытка для любого туриста", — поделился один из путешественников.

8. Джохор-Бару, Малайзия

Приграничный с Сингапуром город разочаровывает своим плохим состоянием сохранности, отсутствием чистоты и небольшим количеством достопримечательностей.

"Если вы ищете грязный, шумный и недружелюбный город для прогулок, это место для вас", — сыронизировал один турист.

7. Гонолулу, Гавайи

Столица Гавайев разочаровывает избытком туристов, непомерными ценами и интенсивной коммерциализацией.

"Это напомнило мне Стрип со всеми этими людьми и пробками. Я избегаю Стрип без крайней необходимости", — поделился один посетитель, сравнив город с Лас-Вегасом.

6. Мумбаи, Индия

Яркий и хаотичный, Мумбаи может быть ошеломляющим из-за сенсорной перегрузки, хаотичного трафика и резких социальных контрастов.

"Хотя Мумбаи безопасен, мелкие кражи могут произойти", — предупредил один пользователь Reddit.

5. Орландо, США

Несмотря на то что Орландо известен как "мировая столица тематических парков", он остаётся в пятёрке самых разочаровывающих городов. Высокая стоимость, бесконечные очереди, сильная жара и искусственная атмосфера расстраивают многих.

"Всё выглядит как пластик", — посетовал один из очевидцев.

4. Пекин, Китай

Пекин страдает от загрязнения окружающей среды, бюрократии, переполненности и языковых барьеров.

"Иметь дело с толпой неизбежно", — пожаловался турист на TripAdvisor.

Город по-прежнему лидирует по употреблению слова "плохой" в отзывах, появляясь в 4,4% из них.

3. Пунта-Кана, Доминиканская Республика

Пунта-Кана, известная своими курортами по системе "всё включено", подвергается критике за отсутствие аутентичности, хрупкую инфраструктуру и агрессивных продавцов.

"Страна, которая забирает каждый доллар, который у вас есть, и всё равно взимает с вас плату, чтобы вы уехали", — поделился в своём блоге один из пользователей Сети.

Это также город с наибольшим количеством упоминаний о грубом обслуживании (1,8%).

2. Анталья, Турция

Анталья, известная как "туристическая столица" Турции, подвергается критике за чрезмерную коммерциализацию, переполненные пляжи и туристические ловушки.

"Посетители ссылаются на коммерциализацию, переполненность и плохое обслуживание в качестве причин для разочарования", — говорится в отчёте.

1. Канкун, Мексика

На вершине списка находится Канкун с 14,2% негативных отзывов. Несмотря на то что его развивали для туризма, сегодня он ассоциируется с мошенничеством, завышенными ценами и атмосферой без аутентичности.

"Многие посетители уходят с чувством, что они дорого заплатили за слишком мало", — подчёркивается в исследовании.

Город также лидирует по упоминаниям "лохотронов" в отзывах.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

