Как выглядело идеальное лето в СССР: от поезда до пляжа

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето в СССР — это как тёплая плёнка на старом "Смена-8М", где каждый кадр — счастье.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Отдых на море

Без заграниц, без гаджетов, без "всё включено". Но с палаткой, поездом, панамкой и бутылкой лимонада, охлаждённой в реке. Это не про комфорт — это про вкус, запах и ощущение свободы.

Поехали?

Сначала — поезд

Билет за копейки, иногда в плацкарт с курицей в фольге

Вагон без кондиционера, но с открытыми окнами и ритмом рельс

Чай в гранёных стаканах с подстаканником

Чем пахло? Душной гарью, яблоками, газетой и свежим хлебом из авоськи.

Затем — море или река

Курорты: Анапа, Сухуми, Кобулети, Крым, Затока, Джубга. Или просто — река под Тулой, озеро за городом, дача у бабушки. Пляж — галька, песок, деревянные лежаки и перегретые тела в купальниках "на завязках".

Воду пили из автоматов с сиропом, стакан один на всех, но никого не парило.

Наряд лета

Купальник, панамка из ситца, хлопковая рубашка, тапки на резинке или сандалии "Слава труду". Обгорелое лицо, облупившаяся спина — признак удачного отпуска.

Обед: прямо на пляже

Варёные яйца, котлеты, чёрный хлеб

Помидоры, нарезанные ножом "из набора", и солёные огурцы

Компот в трёхлитровой банке или кефир с кренделем

На десерт — арбуз, нарезанный прямо на песке, с пылью и весельем

Развлечения — без Wi-Fi, но с душой

Бадминтон, мяч, волейбол на берегу

Вечером — гитара, песни, комары и звёзды

Иногда — танцы на набережной, прокат лодок или "катамаран за 20 копеек"

Кто-то ловил рыбу, кто-то варил уху, кто-то просто грелся на камнях

На память — фото и ракушка

Фотоаппарат "Смена" или "Зенит" сделали своё дело

Ракушка, высушенный морской ёж, кусочек камня

Билеты с поезда, карта курорта, открытка, которую отправляли себе домой

Лето в СССР — это когда тебе жарко, мокро, везде песок, но ты — самый счастливый человек на свете. Это отпуск, который потом вспоминали всю жизнь.