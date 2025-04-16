Как выглядело идеальное лето в СССР: от поезда до пляжа

Лето в СССР — это как тёплая плёнка на старом "Смена-8М", где каждый кадр — счастье.
Без заграниц, без гаджетов, без "всё включено". Но с палаткой, поездом, панамкой и бутылкой лимонада, охлаждённой в реке. Это не про комфорт — это про вкус, запах и ощущение свободы.
Поехали?
Сначала — поезд
Чем пахло? Душной гарью, яблоками, газетой и свежим хлебом из авоськи.
Затем — море или река
Курорты: Анапа, Сухуми, Кобулети, Крым, Затока, Джубга. Или просто — река под Тулой, озеро за городом, дача у бабушки. Пляж — галька, песок, деревянные лежаки и перегретые тела в купальниках "на завязках".
Воду пили из автоматов с сиропом, стакан один на всех, но никого не парило.
Наряд лета
Купальник, панамка из ситца, хлопковая рубашка, тапки на резинке или сандалии "Слава труду". Обгорелое лицо, облупившаяся спина — признак удачного отпуска.
Обед: прямо на пляже
Развлечения — без Wi-Fi, но с душой
На память — фото и ракушка
Лето в СССР — это когда тебе жарко, мокро, везде песок, но ты — самый счастливый человек на свете. Это отпуск, который потом вспоминали всю жизнь.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.