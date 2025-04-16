ТОП-7 красивейших городов СССР, которые стоило увидеть

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия по СССР — это было не про комфорт, а про романтику, плацкарт, фото на "Смену" и душу через окно поезда.

Фото: commons.wikimedia.org by Godot13, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Санкт-Петербург

В огромной стране было немало мест, от которых захватывало дух, даже несмотря на общую строгость архитектуры и типовые панельки. Вот ТОП городов СССР, которые считались самыми красивыми — с учётом истории, природы, атмосферы и уникальности.

1. Ленинград (ныне Санкт-Петербург)

Северная Венеция, музей под открытым небом

Эрмитаж, Невский, разводные мосты, Дворцовая площадь

Даже в сером тумане — элегантность империи и романтика дождя

"Если бы СССР мог флиртовать, он бы делал это через Ленинград".

2. Тбилиси

Колорит, тепло, запах хинкали и булыжники старого города. Улицы серпантинами, над городом — Мтацминда и крепость Нарикала. Местные встречали с вином, хлебом и улыбкой.

"Приехал на день — остался на неделю. Потом на жизнь".

3. Рига

Старая Европа в Советском Союзе. Старый город, югендстиль, трамваи, кофейни. Пахло не только морем, но и культурой.

4. Львов

Архитектура, в которой жил кофе, шоколад и немного грусти

Брусчатка, старинные подъезды, вечный запах кофе и книжной пыли

Советский Львов был чуть особняком, но всегда — притягательный

5. Ялта и весь Южный берег Крыма

Горы, море и дворцы, будто сошедшие с открытки

Ласточкино гнездо, Массандра, набережные

Рядом — Алупка, Гурзуф, Форос

Каждая скала — фотофон, каждая бухта — вдохновение

"Тут Чехов, тут виноград, а тут — очередь за кукурузой. И всё это было прекрасно".

6. Самарканд

Город, где история дышала из каждой арки. Мозаики Регистана, минареты, базары. Даже в социалистических реалиях — ощущение Восточной сказки.

Гордость: "Я видел блеск Самарканда!".

7. Вильнюс

Барокко, горки, узкие улочки и особый европейский уют

Советский, но не совсем советский

Тихий, интеллектуальный, камерный

В СССР можно было увидеть горы, пустыни, дворцы, храмы, фьорды, море и вулканы — не выезжая за границу. Красота была в старых балконах, парках, набережных, в тишине дворов и в людях, которые делали эти места живыми.