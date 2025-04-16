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ТОП-7 красивейших городов СССР, которые стоило увидеть

2:40
Туризм

Путешествия по СССР — это было не про комфорт, а про романтику, плацкарт, фото на "Смену" и душу через окно поезда.

Санкт-Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by Godot13, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Санкт-Петербург

В огромной стране было немало мест, от которых захватывало дух, даже несмотря на общую строгость архитектуры и типовые панельки. Вот ТОП городов СССР, которые считались самыми красивыми — с учётом истории, природы, атмосферы и уникальности.

1. Ленинград (ныне Санкт-Петербург)

  • Северная Венеция, музей под открытым небом
  • Эрмитаж, Невский, разводные мосты, Дворцовая площадь
  • Даже в сером тумане — элегантность империи и романтика дождя

"Если бы СССР мог флиртовать, он бы делал это через Ленинград".

2. Тбилиси

Колорит, тепло, запах хинкали и булыжники старого города. Улицы серпантинами, над городом — Мтацминда и крепость Нарикала. Местные встречали с вином, хлебом и улыбкой.

"Приехал на день — остался на неделю. Потом на жизнь".

3. Рига

Старая Европа в Советском Союзе. Старый город, югендстиль, трамваи, кофейни. Пахло не только морем, но и культурой.

4. Львов

  • Архитектура, в которой жил кофе, шоколад и немного грусти
  • Брусчатка, старинные подъезды, вечный запах кофе и книжной пыли
  • Советский Львов был чуть особняком, но всегда — притягательный

5. Ялта и весь Южный берег Крыма

  • Горы, море и дворцы, будто сошедшие с открытки
  • Ласточкино гнездо, Массандра, набережные
  • Рядом — Алупка, Гурзуф, Форос
  • Каждая скала — фотофон, каждая бухта — вдохновение

"Тут Чехов, тут виноград, а тут — очередь за кукурузой. И всё это было прекрасно".

6. Самарканд

Город, где история дышала из каждой арки. Мозаики Регистана, минареты, базары. Даже в социалистических реалиях — ощущение Восточной сказки.

Гордость: "Я видел блеск Самарканда!".

7. Вильнюс

  • Барокко, горки, узкие улочки и особый европейский уют
  • Советский, но не совсем советский
  • Тихий, интеллектуальный, камерный

В СССР можно было увидеть горы, пустыни, дворцы, храмы, фьорды, море и вулканы — не выезжая за границу. Красота была в старых балконах, парках, набережных, в тишине дворов и в людях, которые делали эти места живыми.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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