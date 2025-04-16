ТОП-7 красивейших городов СССР, которые стоило увидеть

Путешествия по СССР — это было не про комфорт, а про романтику, плацкарт, фото на "Смену" и душу через окно поезда.
В огромной стране было немало мест, от которых захватывало дух, даже несмотря на общую строгость архитектуры и типовые панельки. Вот ТОП городов СССР, которые считались самыми красивыми — с учётом истории, природы, атмосферы и уникальности.
1. Ленинград (ныне Санкт-Петербург)
"Если бы СССР мог флиртовать, он бы делал это через Ленинград".
2. Тбилиси
Колорит, тепло, запах хинкали и булыжники старого города. Улицы серпантинами, над городом — Мтацминда и крепость Нарикала. Местные встречали с вином, хлебом и улыбкой.
"Приехал на день — остался на неделю. Потом на жизнь".
3. Рига
Старая Европа в Советском Союзе. Старый город, югендстиль, трамваи, кофейни. Пахло не только морем, но и культурой.
4. Львов
5. Ялта и весь Южный берег Крыма
"Тут Чехов, тут виноград, а тут — очередь за кукурузой. И всё это было прекрасно".
6. Самарканд
Город, где история дышала из каждой арки. Мозаики Регистана, минареты, базары. Даже в социалистических реалиях — ощущение Восточной сказки.
Гордость: "Я видел блеск Самарканда!".
7. Вильнюс
В СССР можно было увидеть горы, пустыни, дворцы, храмы, фьорды, море и вулканы — не выезжая за границу. Красота была в старых балконах, парках, набережных, в тишине дворов и в людях, которые делали эти места живыми.
Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?