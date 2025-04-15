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Пасхальные каникулы у моря: насладитесь спокойствием, вкуснейшей рыбой и картофелем фри

3:01
Туризм

В солнечные весенние деньки трудно устоять перед соблазном махнуть к морю, особенно когда приближаются пасхальные каникулы — отличное время для семейного.

Девушка на причале
Фото: Unsplash by Paola Chaaya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на причале

В Большом Манчестере нет собственного пляжа, но поблизости хватает прибрежных локаций — от уютного Лландидно в Северном Уэльсе до живописного Формби-Бич в Ланкашире.

Если вам по душе классика морского отдыха (песок, пирс и рыба с картофелем фри), отправляйтесь не в Блэкпул, как может показаться на первый взгляд, а в Литам-Сент-Эннс.

Этот курорт объединяет два города, Литам и Сент-Эннс, и при этом кардинально отличается от шумного Блэкпула. Здесь вас ждёт размеренный ритм жизни, очаровательный викторианский пирс, широкий песчаный пляж и уютные пастельные пляжные хижины, которые можно арендовать на день.

По сравнению с аттракционами и аркадами Блэкпула, Литам-Сент-Эннс предлагает расслабляющую атмосферу старомодного прибрежного уюта.

А ещё здесь находится один из лучших чиппи Великобритании по версии The Times — Haven. Спрятанный на тихой улочке, этот рыбный магазин славится своей треской в идеальном кляре и душевной атмосферой.

Неудивительно, что и сам пляж Сент-Эннс не остался без внимания: в прошлом году он получил престижную награду Seaside Award и был признан одним из лучших пляжей в Англии.

Огромный песчаный берег идеален для прогулок, пикников и песчаных замков. А когда отступает прилив, пляж становится ещё шире. Над ним возвышается 600-футовый викторианский пирс, построенный в 1885 году. Там есть всё: от кафе и мороженого до развлечений, и, конечно, потрясающий вид на побережье с конца пирса.

Хотите провести день у моря с комфортом? Тогда стоит арендовать одну из знаменитых пляжных хижин. В них есть всё необходимое: электричество, мини-кухня, стол и стулья. Стоимость от £135 в день, хижина вмещает до шести человек.

Для семей с детьми отличный вариант — водный парк Lytham St Anne's Splash. Он работает ежедневно с апреля по сентябрь и подходит для детей от 3 до 12 лет. В программе: фонтаны, ведра с водой, мини-купели и зона для плескания. Час веселья — всего £2.

Собаки не допускаются на пляж со Страстной пятницы до 30 сентября на участке от спасательной станции до парковки на Северной набережной.

Парковка — тоже не проблема. Наиболее удобные точки: Северная набережная (FY8 2NQ) и Fairhaven Road (FY8 1NW). Цены — от £1,30 за час до £4,60 за целый день, передает manchestereveningnews.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре. Бельгия и Франция оспаривают его происхождение.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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