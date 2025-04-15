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Спрятанная жемчужина Уэльса: почему эта река стала меккой для фотографов

1:45
Туризм

Река в национальном парке Эрири (Великобритания) внезапно стала главной темой для разговоров в социальных сетях, привлекла внимание инфлюенсеров-путешественников к её кристально чистым водам и живописному старому каменному мосту.

Человек у реки
Фото: unsplash.com by Ümit Bulut, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человек у реки

С первого взгляда может показаться необычным, что место стало популярным в соцсетях, особенно учитывая его близость к оживленной трассе A487 и бывшему лагерю для военнопленных. Однако во время захода солнца река превратилась в удивительно красивое место, а уникальные зубчатые скалы добавили ему своеобразного очарования.

Один из пользователей соцсетей, посетивший это место на прошлых выходных, поделился видео, описав реку как "тайное место для купания в Сноудонии". В ролике можно увидеть мост Эванса, историческую арочную переправу через Афон-Дулас, построенную около 1816 года доктором Д. П. Эвансом, владельцем поместья Фронфелен.

Этот мост соединяет A487 с проселочной дорогой, которая, вероятно, имеет римское происхождение и ведет к деревне Эсгайргейлиог. Ниже, узкая щель между скалами ранее была плотиной для мельницы деревни, но в конце 1880-х годов плотину убрали, чтобы освободить место для сланцевой фабрики, оставив за собой потрёпанные водой скалы, которые можно увидеть и сейчас, сообщает North Wales Live.

Понт-Эванс, расположенный рядом с трассой A470, является мирным, но не всегда спокойным городом, передает walesonline.

Уточнения

Сноудо́ния (англ. Snowdonia, валл. Eryri) — регион на севере Уэльса, где расположен национальный парк площадью 2170 км².

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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