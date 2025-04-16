10 городков Вирджинии, которые круче любого мегаполиса

5:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристический поток в штате Вирджиния чаще всего направляется в крупные и известные места — такие как Вирджиния-Бич или Ричмонд. Однако за пределами шумных мегаполисов находятся малые города, которые открывают путешественникам совсем другую, подлинную сторону "Старого Доминиона" - с богатой историей, архитектурой и локальной атмосферой.

Фото: commons.wikimedia.org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 2016-09-29 16 59 33 Вид на Корт-стрит в Уоррентоне, округ Фокье, Вирджиния

Здесь оживают главные улицы, где можно прогуляться мимо старинных зданий, зайти в семейные кафе, антикварные лавки, а иногда — и в музеи, которые вполне соперничают с крупными городскими экспозициями.

1. Лексингтон - город, хранящий историю

Уютный городок в округе Рокбридж напоминает музей под открытым небом: на его главной улице сохранились здания начала XX века, включая шестиэтажный The Gin Hotel (1926) и музей Jackson House, посвящённый генералу Томасу Джексону. А завершить прогулку можно в Heliotrope Brewery с пиццей и крафтовым пивом.

2. Мэрион - уютный студенческий город с театром

Главная улица Мэриона оживлена круглый год. Её изюминка — Lincoln Theatre в стиле майя (1929), где проходят концерты и театральные постановки. Голодным туристам стоит заглянуть в Pizza Perfect On Main или попробовать японскую кухню в Yummy Yummy. Для ночлега идеально подойдёт элегантный General Francis Marion Hotel.

3. Уоррентон - город традиций и сюрпризов

Старинный центр Уоррентона сочетает историческую архитектуру с современным уютом. Здесь можно найти бутики, кафе, игровую Arcade Underground для детей и Fauquier History Museum, расположенный в бывшей тюрьме 1808 года. А на обед — пицца в Licorice Pizza.

4. Стонтон - театр, искусство и фермерский рынок

Главная улица Стонтона — одна из самых живописных в Вирджинии. Здесь находятся Blackfriars Playhouse(реплика театра Шекспира), R.R. Smith Center for History and Art, а также музей Вудро Вильсона. Фермерский рынок и антикварные магазины добавляют очарования.

5. Винчестер - старая Вирджиния в новом свете

Исторический центр Винчестера — настоящий кладезь для ценителей американской истории. На главной улице находится Shenandoah Valley Civil War Museum и Bright Box Theater, где ставят живые шоу. Любители шопинга оценят Loudon Street Pedestrian Mall.

6. Берривилл - небольшой городок с большой душой

Пешеходная зона Берривилла — это исторические фасады, антикварные лавки и атмосфера уюта. Стоит заглянуть в Clarke County Historical Association Museum и Modern Mercantile, а завершить прогулку пикником в Rose Hill Park.

7. Лисберг - архитектура и живая музыка

Исторический центр Лисберга покоряет греко-римской и грузинской архитектурой. Обязательно стоит посетить Dodona Manor, дом Джорджа Маршалла, и послушать концерт в Tally Ho Theater. Для неформального вечера подойдёт паб Spanky's Shenanigans.

8. Вильямсберг - колониальная Америка вживую

Duke of Gloucester Street в Вильямсберге — это живой музей колониальной эпохи с пабами, кофейнями, галереями. Обязательно загляните в Bruton Parish Church (1674 г.) и музеи народного искусства Colonial Williamsburg. А бутерброды из The Cheese Shop стали легендой.

9. Миддлберг - столица лошадей и охоты

Миддлберг известен как "столица охоты и верховой езды". Здесь проходят скачки, а на главной улице расположены Red Fox Inn & Tavern (1728), Mt. Defiance Cidery и Middleburg Community Center, который проводит культурные мероприятия для местных жителей и туристов.

10. Уайсвилл - культурная столица юго-западной Вирджинии

Центр Уайсвилла славится богатой культурной жизнью. Здесь находится Edith Bolling Wilson Birthplace Museum и Millwald Theatre. Любители пива оценят Seven Sisters Brewery, а поклонники винтажных товаров — Jo Jo's Attic с антикварной мебелью и украшениями.

Каждый из этих городков демонстрирует, что настоящая Вирджиния живёт не только в крупных городах, а в малоизвестных, но атмосферных и дружелюбных местах. Главные улицы этих городов — это места, где история встречается с настоящим, а культура проявляется в каждой детали — от вывесок и театров до хлебных лавок и пабов. Стоит свернуть с туристических маршрутов, чтобы открыть для себя другую, более искреннюю Вирджинию.

Уточнения

За́падная Вирги́ния (англ. West Virginia, американское произношение: [west vərˈdʒɪniə] ) — штат на востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов (единственный штат данной группы, не имеющий выхода к Атлантическому океану).

