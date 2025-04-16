Ваш смартфон — теперь и паспорт, и билет: авиация уходит в цифру

2:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Прощайте, бумажные посадочные талоны и привычная регистрация на рейс. Международная организация гражданской авиации (ICAO) готовит кардинальные изменения, которые полностью перевернут представление о том, как мы летаем.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мужчина в аэропорту

Скоро путешественники смогут загрузить паспорт прямо в смартфон и проходить весь путь в аэропорту с помощью лишь одного взгляда в камеру - благодаря технологии распознавания лиц. Всё это станет возможным с появлением цифрового проездного удостоверения (Digital Travel Credential), которое разрабатывает ICAO — структура ООН, отвечающая за глобальные стандарты в авиации.

Как это будет работать

При бронировании билета пассажир загружает паспортные данные в приложение.

Вместо регистрации он получает "journey pass” - цифровой маршрут, который автоматически обновляется при изменениях.

В аэропорту система считывает лицо пассажира и мгновенно уведомляет авиакомпанию о его прибытии.

Те, кто сдают багаж, проходят распознавание лиц на стойке сдачи. Те, кто летит с ручной кладью, — у зоны досмотра.

Больше не нужно стоять в очередях или печатать посадочные — всё уже в вашем телефоне.

"Последний крупный апгрейд был в начале 2000-х, когда мы перешли на электронные билеты. Теперь пришло время настоящей цифровой трансформации — такой, какой пользуется Amazon", — говорит Валери Виаль, директор по продукту крупнейшей тревел-технологической компании Amadeus.

Главное отличие новой системы: она будет международной и совместимой для всех стран и авиакомпаний. При этом данные пассажиров не будут храниться, а только сверяться — что существенно снижает риск утечек.

Кто уже готов

В числе авиаперевозчиков, уже тестирующих нововведения:

British Airways

Air France-KLM

Finnair

Saudia Airlines

British Airways заявила, что её новая цифровая платформа будет предугадывать потребности цифрового путешественника и обеспечит "лучшие впечатления на всём пути — от бронирования до прибытия".

Что ещё можно будет хранить в телефоне

Разработчики обещают, что на одном устройстве вы сможете объединить:

паспорт и билеты;

бронирования отелей;

аренду автомобилей;

страховки;

и другие документы.

Цель — превратить смартфон в единственный цифровой ключ от вашего путешествия.

Аэропортам придётся серьезно модернизироваться: установить системы распознавания лиц, сканеры паспортных данных и интегрировать всё с авиасистемами. Но это — шаг в сторону более быстрого, безопасного и удобного будущего, уверены эксперты.

Уточнения

Междунаро́дная организа́ция гражда́нской авиа́ции (англ. International Civil Aviation Organization аббрев. ICAO русиф. ИКАО) — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности.

