Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот натуральный продукт убивает урожай картошки — но его продолжают добавлять
Этот бодипозитив вас разрушает: врач раскрыла коварную ловушку нездорового тренда
Вкусно до последнего ломтика: закуска, которая всегда уходит первой
Две выхлопные трубы — сила мотора или ловкий маркетинг: разбираемся в деталях
Этот нежный оттенок творит чудеса — и нет, это не розовый
Собаки не игрушки: одна удобная вещь, которая может сломать всю дрессировку
Ошибка в 3 минуты — и шашлык испорчен: как не передержать мясо
Секрет, от которого земля становится пушистой: и копать легче, и урожай больше
Жизнь на Земле могла быть не первой: что показали марсианские цепочки

Ваш смартфон — теперь и паспорт, и билет: авиация уходит в цифру

2:47
Туризм

Прощайте, бумажные посадочные талоны и привычная регистрация на рейс. Международная организация гражданской авиации (ICAO) готовит кардинальные изменения, которые полностью перевернут представление о том, как мы летаем.

Мужчина в аэропорту
Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мужчина в аэропорту

Скоро путешественники смогут загрузить паспорт прямо в смартфон и проходить весь путь в аэропорту с помощью лишь одного взгляда в камеру - благодаря технологии распознавания лиц. Всё это станет возможным с появлением цифрового проездного удостоверения (Digital Travel Credential), которое разрабатывает ICAO — структура ООН, отвечающая за глобальные стандарты в авиации.

Как это будет работать

  • При бронировании билета пассажир загружает паспортные данные в приложение.

  • Вместо регистрации он получает "journey pass” - цифровой маршрут, который автоматически обновляется при изменениях.

  • В аэропорту система считывает лицо пассажира и мгновенно уведомляет авиакомпанию о его прибытии.

  • Те, кто сдают багаж, проходят распознавание лиц на стойке сдачи. Те, кто летит с ручной кладью, — у зоны досмотра.

Больше не нужно стоять в очередях или печатать посадочные — всё уже в вашем телефоне.

"Последний крупный апгрейд был в начале 2000-х, когда мы перешли на электронные билеты. Теперь пришло время настоящей цифровой трансформации — такой, какой пользуется Amazon", — говорит Валери Виаль, директор по продукту крупнейшей тревел-технологической компании Amadeus

Главное отличие новой системы: она будет международной и совместимой для всех стран и авиакомпаний. При этом данные пассажиров не будут храниться, а только сверяться — что существенно снижает риск утечек.

Кто уже готов

В числе авиаперевозчиков, уже тестирующих нововведения:

  • British Airways

  • Air France-KLM

  • Finnair

  • Saudia Airlines

British Airways заявила, что её новая цифровая платформа будет предугадывать потребности цифрового путешественника и обеспечит "лучшие впечатления на всём пути — от бронирования до прибытия".

Что ещё можно будет хранить в телефоне

Разработчики обещают, что на одном устройстве вы сможете объединить:

  • паспорт и билеты;

  • бронирования отелей;

  • аренду автомобилей;

  • страховки;

  • и другие документы.

Цель — превратить смартфон в единственный цифровой ключ от вашего путешествия.

Аэропортам придётся серьезно модернизироваться: установить системы распознавания лиц, сканеры паспортных данных и интегрировать всё с авиасистемами. Но это — шаг в сторону более быстрого, безопасного и удобного будущего, уверены эксперты.

Уточнения

Междунаро́дная организа́ция гражда́нской авиа́ции (англ. International Civil Aviation Organization аббрев. ICAO русиф. ИКАО) — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Еда и рецепты
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи Аудио 
Слова, от которых у нарциссов ломается самооценка — и это не шутка
Красота и стиль
Слова, от которых у нарциссов ломается самооценка — и это не шутка Аудио 
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Загадочная игра политиков: почему мир между Россией и США становится реальностью? Дмитрий Плотников Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Последние материалы
Этот натуральный продукт убивает урожай картошки — но его продолжают добавлять
Этот бодипозитив вас разрушает: врач раскрыла коварную ловушку нездорового тренда
Вкусно до последнего ломтика: закуска, которая всегда уходит первой
Две выхлопные трубы — сила мотора или ловкий маркетинг: разбираемся в деталях
Этот нежный оттенок творит чудеса — и нет, это не розовый
Собаки не игрушки: одна удобная вещь, которая может сломать всю дрессировку
Ошибка в 3 минуты — и шашлык испорчен: как не передержать мясо
Секрет, от которого земля становится пушистой: и копать легче, и урожай больше
Жизнь на Земле могла быть не первой: что показали марсианские цепочки
Плато в похудении? 7 эффективных советов, которые помогут двигаться дальше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.