Ваш смартфон — теперь и паспорт, и билет: авиация уходит в цифру

Прощайте, бумажные посадочные талоны и привычная регистрация на рейс. Международная организация гражданской авиации (ICAO) готовит кардинальные изменения, которые полностью перевернут представление о том, как мы летаем.
Скоро путешественники смогут загрузить паспорт прямо в смартфон и проходить весь путь в аэропорту с помощью лишь одного взгляда в камеру - благодаря технологии распознавания лиц. Всё это станет возможным с появлением цифрового проездного удостоверения (Digital Travel Credential), которое разрабатывает ICAO — структура ООН, отвечающая за глобальные стандарты в авиации.
При бронировании билета пассажир загружает паспортные данные в приложение.
Вместо регистрации он получает "journey pass” - цифровой маршрут, который автоматически обновляется при изменениях.
В аэропорту система считывает лицо пассажира и мгновенно уведомляет авиакомпанию о его прибытии.
Те, кто сдают багаж, проходят распознавание лиц на стойке сдачи. Те, кто летит с ручной кладью, — у зоны досмотра.
Больше не нужно стоять в очередях или печатать посадочные — всё уже в вашем телефоне.
"Последний крупный апгрейд был в начале 2000-х, когда мы перешли на электронные билеты. Теперь пришло время настоящей цифровой трансформации — такой, какой пользуется Amazon", — говорит Валери Виаль, директор по продукту крупнейшей тревел-технологической компании Amadeus.
Главное отличие новой системы: она будет международной и совместимой для всех стран и авиакомпаний. При этом данные пассажиров не будут храниться, а только сверяться — что существенно снижает риск утечек.
В числе авиаперевозчиков, уже тестирующих нововведения:
British Airways
Air France-KLM
Finnair
Saudia Airlines
British Airways заявила, что её новая цифровая платформа будет предугадывать потребности цифрового путешественника и обеспечит "лучшие впечатления на всём пути — от бронирования до прибытия".
Разработчики обещают, что на одном устройстве вы сможете объединить:
паспорт и билеты;
бронирования отелей;
аренду автомобилей;
страховки;
и другие документы.
Цель — превратить смартфон в единственный цифровой ключ от вашего путешествия.
Аэропортам придётся серьезно модернизироваться: установить системы распознавания лиц, сканеры паспортных данных и интегрировать всё с авиасистемами. Но это — шаг в сторону более быстрого, безопасного и удобного будущего, уверены эксперты.
Междунаро́дная организа́ция гражда́нской авиа́ции (англ. International Civil Aviation Organization аббрев. ICAO русиф. ИКАО) — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности.
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