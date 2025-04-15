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Купальник — на пляж, не в город: Хорватия вводит строгие правила для туристов

3:16
Туризм

С 2024 года Хорватия официально присоединилась к числу стран, где вводятся строгие правила внешнего вида для туристов. Вдохновившись примерами США, Мексики, Испании, Индии, Саудовской Аравии и других популярных направлений, власти страны решили пересмотреть туристическую политику в пользу культурного уважения и общественной уместности.

Вешалки
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вешалки

Теперь в Хорватии запрещено находиться в купальниках вне пляжных зон, а при посещении церквей, музеев и исторических объектов требуется скромная одежда. Нарушение может обернуться штрафом прямо на месте.

"Это не просто формальность — это попытка сохранить культурное лицо страны", — отмечают представители туристического сектора.

Почему дресс-коды — это больше, чем запреты

Новые правила призваны повысить уважение к местным традициям и сделать Хорватию не только пляжным, но и семейным, культурно ориентированным направлением. Туристам предлагают переосмыслить своё поведение в общественных местах, особенно в исторических районах Сплита, Дубровника и на острове Хвар — курортах, где ранее активно развивался ночной отдых.

Кто ещё уже ввёл дресс-код для туристов

Хорватия не первая, и, очевидно, не последняя страна, вводящая ограничения на внешний вид путешественников:

  • Испания: в Барселоне, Малаге и на Майорке за хождение в купальнике вне пляжа можно получить штраф до €300;

  • Франция: в Ницце и Париже действует запрет на ношение пляжной одежды в городе;

  • Саудовская Аравия: женщины обязаны прикрывать плечи и колени, за повторные нарушения возможны штрафы;

  • Индия: в храмах и мечетях строгое требование к одежде, особенно для женщин — покрытые плечи и колени обязательны;

  • Таиланд и Бали: при входе в храмы нужно прикрывать тело, часто предоставляются саронги;

  • США и Мексика: формальных штрафов нет, но отказ в посещении объекта возможен при неподобающем внешнем виде;

  • Бразилия: за пределами пляжа от туристов также требуют умеренности в одежде, особенно в религиозных местах.

Как избежать штрафов в Хорватии: советы туристам

  1. Купальник — только на пляже. Выйти в купальнике в центр Дубровника или на рынок Сплита — прямой путь к штрафу.

  2. Собираясь в церковь или музей, возьмите с собой накидку или лёгкую кофту. Открытые плечи и короткие юбки недопустимы.

  3. Обращайте внимание на знаки и таблички. Во многих туристических местах уже размещены напоминания о дресс-коде.

  4. Соблюдайте общий уровень уважения к культуре. Это не только про одежду, но и про поведение, особенно в сакральных местах.

"Цель новых правил — не ограничить туристов, а помочь им стать более внимательными к культуре, в которую они временно погружаются", — подчеркивают представители туристических организаций.

Ожидается, что такие меры повысят качество туризма в Хорватии и привлекут больше семейных и культурно-ориентированных путешественников, сместив фокус от "тусовочного" образа страны.

Уточнения

Дресс-ко́д (англ. dress code, DC, «кодекс одежды») — форма одежды, требуемая при посещении определённых мероприятий, организаций, заведений.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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