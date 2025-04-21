Забудьте о стрессе, не разорившись: Болгария открывает двери в мир доступного оздоровительного туризма

То, что Болгария имеет ряд преимуществ как туристическое направление, понятно всем. На небольшой территории этой страны сосредоточено множество мест, которые стоит увидеть, — как природные достопримечательности, так и места с большой историей или связанные с культурной жизнью.
И вот Болгария оказалась в любопытном рейтинге мест по всему миру, предоставляющих доступный оздоровительный туризм. В последнее время путешествия для улучшения качества нашей жизни, физического и психического очищения и оздоровления становятся всё более актуальными. И, оказывается, Болгарии тоже есть что дать миру.
Индекс стоимости оздоровления за 2025 год ранжирует наиболее финансово доступные направления во всём мире, если мы хотим побаловать себя оздоровительным отдыхом. Уточняется, что туристы, которые являются поклонниками такого вида отдыха, в целом тратят больше денег, чем "обычные", которые не ищут йогу, медитацию, детокс-процедуры и тому подобное, что ожидаемо увеличивает стоимость пребывания. В большинстве случаев включено органическое питание, что также является дополнительной роскошью.
Вот 10 самых доступных направлений в мире для оздоровительного туризма:
Неудивительно, что большинство городов находятся в Азии — целых 10 из 15 самых дешёвых. Африка занимает второе место по количеству выгодных предложений.
Что касается Европы, то испанский город Гранада является самым выгодным оздоровительным направлением на континенте из 19, составляющих весь рейтинг. Другие — Афины и Канарские острова. А болгарская Варна занимает 13-е место с ориентировочной суммой в 408 евро за такой отдых. Также уточняется, что в приморском городе массаж стоит так же дёшево, как и на Бали: среднем 9 евро.
Что касается самых дорогих оздоровительных направлений, то в топе находится кантон Вале в Швейцарии, где оздоровительный отдых достигает цены 982 евро. Это в семь раз дороже, чем в самом дешёвом предложении — Ришикеше в Индии. И это далеко не единственное люксовое предложение в Европе, где найдётся что-то на любой карман.
Ва́рна (болг. Ва́рна) — портовый город и курорт в Болгарии.
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