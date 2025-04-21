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Эта деревушка в Провансе — шкатулка с секретами: римляне знали её тайну задолго до нас

3:07
Туризм

Расположенный всего в нескольких часах езды от Лиона, в самом сердце Провансальского Дрома, Монбрен-ле-Бен является скрытым сокровищем. Эта живописная деревушка, относящаяся к числу самых красивых во Франции, приглашает вас в путешествие, где история и природа гармонично переплетаются.

Монбрен-ле-Бен
Фото: commons.wikimedia.org by JarnaQuais, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Монбрен-ле-Бен

Мощёные улочки, средневековые руины и термальные источники — Монбрен-ле-Бен является местом, где время, кажется, остановилось. Эта деревня обещает вам спокойный отдых вдали от шума и суеты больших городов, предлагая исключительные панорамы провансальских баронств и Мон-Ванту.

Деревня, где встречаются прошлое и природа

Монбрен-ле-Бен приглашает вас заблудиться на мощёных улочках, типичных для этого региона. Кажется, что каждый уголок скрывает в себе часть истории Провансальского Дрома. Колокольня, построенная в двенадцатом веке, напоминает вам о том, что эта деревня когда-то была стратегическим фортом, как и остатки её замка, который возвышается над Монбрен-ле-Бен. Но не стоит останавливаться на достигнутом, окружающая природа также раскроет всё своё великолепие. Разожгите свои чувства мягкостью оливковых рощ и ароматами лаванды, прогуливаясь по окрестным тропинкам. Идеальное слияние наследия и ландшафта делает эту деревню местом, которое нельзя пропустить.

Термальное убежище, построенное ещё во времена Римской империи

Помимо своей средневековой истории, Монбрен-ле-Бен скрывает ещё одну тайну: его термальные источники, достоинства которых были признаны с античных времён. Действительно, римляне уже определили пользу этих вод для дыхательных путей и ревматологии. Сегодня спа-центр деревни продолжает предлагать современные процедуры и удобства, такие как парные, сауны, джакузи и солярий. После дня прогулок нет ничего приятнее, чем расслабиться в этих успокаивающих водах. Очаровательная обстановка между горами и лесами дополняет оздоровительный опыт. Настоящая расслабляющая интерлюдия, которой можно наслаждаться в любое время года.

В двух шагах от Мон-Ванту: приключение на вершине

Монбрен-ле-Бен не только предлагает вам захватывающие дух виды со своих узких улочек и крепостных валов, но и приглашает вас покорить ещё одну символическую вершину: Мон-Ванту. Всего в нескольких километрах от отеля находится этот провансальский гигант, известный велосипедистам на Тур де Франс, откуда открывается захватывающая панорама.

Доступная на машине для тех, кто предпочитает избегать подъёма на велосипеде, вершина Мон-Ванту открывает захватывающий горизонт над Воклюзом и за его пределами. Любители приключений также могут отправиться в поход, обогнув гору, чтобы полностью погрузиться в первозданную красоту региона.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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