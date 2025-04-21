Этот греческий бриллиант принцесса Диана нашла незадолго до гибели: чем уникальна деревня Кипарисси?

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

В шестидесяти километрах от Леонидио находится деревня, которая горячо обсуждается как идеальное место для летнего отдыха. Речь идёт о Кипарисси в Лаконии, который принцесса Диана посетила незадолго до своей смерти в 1997 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Patrice78500, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деревня Кипарисси

Хотя такие варианты, как Кардамили, Монемвасия и Лимени, всегда находятся в топе туристических отчётов, эту живописную деревню также стоит знать. Неизменный традиционный шарм, который вы редко встретите в подобных туристических местах

В Кипарисси проживает всего 162 постоянных жителя, и эта деревня находится примерно в 4 часах езды от центра Афин.

Одноимённый пляж Кипарисси расположен в двух шагах от деревни, до него можно дойти пешком. Он имеет чистую голубую воду и мелкую гальку, и посетители, кажется, одобряют его единогласно, поскольку он получает 4,8 из 5 звёзд, согласно отзывам Google. Рядом с пляжем также есть небольшая живописная гавань, где швартуются маленькие и большие лодки.

Вокруг порта и пляжа расположены таверны, рестораны и кафе, а также небольшие побелённые домики, которые составляют традиционную обстановку. Помимо прекрасного пляжа, близлежащие скалы и холмы в последние годы сделали Кипарисси первоклассным местом для альпинизма.

Уточнения

Лако́ния (греч. Λακωνία) — ном в Греции, в южной части Пелопоннеса.

